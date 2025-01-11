وزير الخارجية الفرنسي: على فرنسا أن ترد إذا واصلت الجزائر التصعيد

حذّر وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو من أن بلاده "لن يكون لديها خيار آخر سوى الرد"، إذا "واصل الجزائريون هذا الموقف التصعيدي"، بعد رفض سلطات الجزائر استقبال مؤثّر جزائري رحّلته فرنسا.

وقال جان نويل بارو إنه من بين "الأوراق التي يمكننا تفعيلها... التأشيرات ... ومساعدات التنمية"، وحتى "عدد معين من مواضيع التعاون الأخرى"، مضيفا عبر قناة "إل سي إي" الخاصة إنه "مندهش" لكون السلطات الجزائرية "رفضت استعادة أحد مواطنيها" الذي أصبحت قضيته الآن "أمام القضاء" في فرنسا.

وكانت فرنسا أوقفت مؤثرا جزائريا لقبه "بوعلام" الأحد في مونبلييه في جنوب البلاد وألغت تصريح إقامته ثم رحّلته بطائرة الخميس إلى الجزائر، وفق ما أفاد محاميه جان باتيست موسيه وكالة فرانس برس. وتتّهمه السلطات بـ"الدعوة لتعذيب معارض للنظام الحالي في الجزائر".

لكنه في نهاية المطاف أعيد إلى فرنسا بعدما منعته السلطات الجزائرية من دخول البلاد.

والجمعة، دعا رئيس الوزراء الفرنسي السابق غابريال أتال إلى وقف العمل بالاتفاقية الفرنسية-الجزائرية الموقعة في العام 1968 والتي تمنح جزائريين امتيازات على صلة بالعمل والإقامة.