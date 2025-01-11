قائد الحرس الثوري الإيراني زار قاعدة صاروخية تحت الأرض

زار قائد الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قآني قاعدة صاروخية تحت الأرض، وفق ما أظهرت مشاهد بثها التلفزيون الرسمي الجمعة. وذكر التلفزيون أن "هذه القاعدة الموجودة في الجبال تضم عشرات الصواريخ، وقد استخدمت في الآونة الأخيرة لشن هجوم على إسرائيل، من دون أن يوضح المكان المحدد للقاعدة".

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