الخارجية السويسرية دعت إلى تحقيق كامل لكشف ملابسات وفاة أحد رعاياها في إيران

دعت وزارة الخارجية السويسرية إلى "تحقيق كامل لكشف ملابسات وفاة أحد رعاياها"، بعدما قالت السلطات الإيرانية التي تتّهمه بالتجسّس، إنه "انتحر في السجن".
كذلك طالبت الخارجية السويسرية بـ"معلومات مفصّلة عن أسباب هذا التوقيف وبإجراء تحقيق كامل لكشف ملابسات هذه الوفاة"، مشددةً على أن "السلطات الإيرانية أفادت بانتحار هذا الرجل البالغ 64 عاما والذي كان مسافرا إلى إيران بصفة سائح ولم يكن يقيم في سويسرا منذ نحو 20 عاما".
وكانت قد تبلعت وزارة الخارجية السويسرية في العاشر من كانون الأولبتوقيف مواطنها بشبهة التجسّس.
يذكلا أنه بسبب هذه التهمة لم يسمح لدبلوماسيين سويسريين بتوفير مساعدة قنصلية.
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