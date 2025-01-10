مي فاروق تطرح سلطانة الأغنية الثانية لحفل زفافها وتوجه هذه الرسالة للجمهور!

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 10 يناير 2025 10:20 مساءً - طرحت المطربة مي فاروق ثاني أغانيها من حفل زفافها والتي تحمل اسم "سلطانة"، الأغنية من كلمات الشاعر عبد الرحمن محمد، ألحان مدين، وتوزيع أحمد عبد السلام.
وتابعت: "مشاهداتكم وحبكم هما أكبر دافع ليا إني أقدم لكم فن يليق بيكم. الألبوم قرب ينزل، وواثقة إنكم هتحبوا اللي جاي زي ما حبيتوا اللي فات. شكراً من قلبي!".
وتعد أغنية "سلطانة" التعاون الثاني بين مي فاروق والملحن مدين في أغاني حفل زفافها، حيث سبق أن قدما معًا أغنية "باركوا"، والتى لاقت استحسانًا كبيرًا وحبًا من قبل الجمهور .
وتقول كلمات أغنية "سلطانة": " يا اكتر حد في الدنيا دي بتمناه .. يا حلم أنا عشت طول الوقت بستناه ..وجودك جنبي يسعدني .. بقالي ضهر يسندني .. أخيرا حب بطمن وأنا عايشاه".
بالإضافة إلى الفنان مصطفى قمر، والمطربة سوما، والفنان محمد رضوان وزوجته، وميرهان حسين، ودنيا النصري، وحمزة العيلي، والفنانة أنوشكا، ومصطفى أبو سريع، والمطرب محمد محيي وغيرهم من نجوم الفن.
يمكنكم متابعة مي فاروق تنشر الصور الرسمية لحفل زفافها مع رسالة لمحبيها
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مي فاروق تطرح سلطانة وتوجه رسالة للجمهورطرحت المطربة مي فاروق ثاني الأغاني الرسمية لحفل زفافها والتي تحمل اسم "سلطانة". وبعد طرحها للأغنية، وجهت مي رسالة شكر للجمهور من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"، قالت فيها : " ممتنة جدًا لكل الحب اللي شفته منكم على أغنيتي باركوا وسلطانة من ألبومي الجديد تاريخي".
وتابعت: "مشاهداتكم وحبكم هما أكبر دافع ليا إني أقدم لكم فن يليق بيكم. الألبوم قرب ينزل، وواثقة إنكم هتحبوا اللي جاي زي ما حبيتوا اللي فات. شكراً من قلبي!".
https://www.instagram.com/p/DEpC6eLiS4o/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loadinghttps://www.instagram.com/p/DEpC6eLiS4o/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
https://www.instagram.com/p/DEpC6eLiS4o/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
وتعد أغنية "سلطانة" التعاون الثاني بين مي فاروق والملحن مدين في أغاني حفل زفافها، حيث سبق أن قدما معًا أغنية "باركوا"، والتى لاقت استحسانًا كبيرًا وحبًا من قبل الجمهور .
وتقول كلمات أغنية "سلطانة": " يا اكتر حد في الدنيا دي بتمناه .. يا حلم أنا عشت طول الوقت بستناه ..وجودك جنبي يسعدني .. بقالي ضهر يسندني .. أخيرا حب بطمن وأنا عايشاه".
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A post shared by Mai Farouk | مي فاروق (@maifarouk)
زفاف مي فاروق ومحمد العمروسييذكر أن احتفلت الفنانة مي فاروق مساء الخميس 2 يناير بحفل زفافها من الفنان محمد العمروسي، بأحد الفنادق الكبرى المطلة على نهر النيل، وذلك بحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام والشخصيات العامة، أبرزهم الإعلامية منى الشاذلي، اللاعب أحمد فتحي، الفنانة منال سلامة، ويوسف الشريف، أحمد الشامي، والموزع توما، والفنانة هبة عبدالحكيم، والفنانة وعد السعودية، وريهام عبدالحكيم.
بالإضافة إلى الفنان مصطفى قمر، والمطربة سوما، والفنان محمد رضوان وزوجته، وميرهان حسين، ودنيا النصري، وحمزة العيلي، والفنانة أنوشكا، ومصطفى أبو سريع، والمطرب محمد محيي وغيرهم من نجوم الفن.
يمكنكم متابعة مي فاروق تنشر الصور الرسمية لحفل زفافها مع رسالة لمحبيها
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».