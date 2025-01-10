بسمة بوسيل تحقق طلب متابعيها وجمهورها.. وهذا ما فعلته!

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 10 يناير 2025 10:20 مساءً - بناءً على رغبة وطلب جمهورها ومحبيها، طرحت الفنانة المغربية بسمة بوسيل، أحدث أغانيها والتي تحمل عنوان "لأ ثواني"، عبر حسابها الشخصي على موقع "يوتيوب" وجميع المنصات الرقمية.
يذكر أن روجت بسمة بوسيل للأغنية منذ أيام من خلال حسابها على "إنستغرام"، وعلقت عليه قائلة: "صباح الجمال.. صحيت مبسوطة الحمد لله فحبيت أنكد عليكوا بأغنيتي الجديدة اللي هتنزل يوم 15 يناير".
وكملت بسمة بوسيل : "أغنيةً كلاسيكية راقية جداً تحسوا كده إنها بتعبر عن صرخة أنثى .. لأ ثواني هتبقى ان شاء الله رائعة من روائع الزمن المهبب اللي احنا فيه.. استنوني".
وخلال اللقاء وجه له سؤال عن إمكانية عودته لزوجته السابقة بسمة بوسيل وإعطاء علاقتهما فرصة جديدة، خاصة وأن هذه الأنباء متداولة بشكل كبير عبر السوشيال ميديا.
تهرب تامر حسني من الإجابة عن هذا السؤال بشكل واضح وأكد أنه لا يريد أن يبدأ العام الجديد بالرد على الشائعات، لكنه سيبدأ بالدعوات، وتمنى للجميع أن يكون العام الجديد عام خير يحقق فيه الجميع نجاحات ويعيشون في سعادة، ودعا لكل البلدان العربية أن تعيش في سعادة وأمان.
تفاعل الجمهور مع هذا المقطع وتمنى الكثير منهم أن يسترجع تامر علاقته بزوجته، خاصة وأنهما منذ الانفصال وعلاقتهما قوية من أجل أطفالهما.
في سياق آخر كانت الفنانة بسمة بوسيل قد تعرضت لحادث سير، ونشرت التفاصيل عبر "ستوري" بحسابها على "إنستغرام"، عرضت من خلالها صورة لسيارتها أظهرت التلفيات التي تعرضت لها، وكتبت لتوضح أنها الحادثة الثالثة خلال شهرين وقالت: "الأشياء التي لا ننشرها عبر الإنترنت، ثالث حادث خلال شهرين".
يمكنكم متابعة تامر حسني يمازح بسمة بوسيل بسبب أغنيتها الجديدة.. ما القصة؟
بسمة بوسيل تطرح "لأ ثواني"طرحت الفنانة بسمة بوسيل أحدث أغانيها والتي تحمل عنوان "لأ ثواني"، وذلك بناءً على طلب متابعيها، والتي كان من المقرر طرحها يوم 15 يناير الجاري، حيث قالت من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام" : " بناءا على طلبكم بكرا ساعه ٣ ان شاءالله هنزل أغنية "لأثواني" tomorrow".
https://www.instagram.com/p/DEmz0r0o2j6/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loadinghttps://www.instagram.com/p/DEmz0r0o2j6/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
https://www.instagram.com/p/DEmz0r0o2j6/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
أغنية "لأ ثواني"أغنية "لأ ثواني" من كلمات عليم، وألحان محمد خلف، وتوزيع محمد العشري، مكس وماستر محمد رؤوف، وتقول كلمات الأغنية : " لأ ثوانى .. كل دا ومش شايف انّى معاك بعانى ؟ .. كنت ممكن اقولّك ايه ؟.. ولّا ليه ؟ .. ما انت ماتحطّتش مرّه فيوم مكانى .. انتظارك .. وانّى استنّى انّى اسمع اعتذارك .. كان ف منتهى الغباء .. إبتلاء .. حُطّ انّى فوقت منّه ف اعتبارك".
يذكر أن روجت بسمة بوسيل للأغنية منذ أيام من خلال حسابها على "إنستغرام"، وعلقت عليه قائلة: "صباح الجمال.. صحيت مبسوطة الحمد لله فحبيت أنكد عليكوا بأغنيتي الجديدة اللي هتنزل يوم 15 يناير".
وكملت بسمة بوسيل : "أغنيةً كلاسيكية راقية جداً تحسوا كده إنها بتعبر عن صرخة أنثى .. لأ ثواني هتبقى ان شاء الله رائعة من روائع الزمن المهبب اللي احنا فيه.. استنوني".
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تامر يرد على إمكانية عودته لبسمة بوسيلوقد تصدر خلال الفترة الماضية اسم الفنان تامر حسني وزوجته السابقة النجمة بسمة بوسيل ترند مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أن أجرى تامر لقاءً مصوراً في كواليس حفله الأخير الذي أقيم في دبي بالتزامن مع احتفالات العام الجديد.
وخلال اللقاء وجه له سؤال عن إمكانية عودته لزوجته السابقة بسمة بوسيل وإعطاء علاقتهما فرصة جديدة، خاصة وأن هذه الأنباء متداولة بشكل كبير عبر السوشيال ميديا.
تهرب تامر حسني من الإجابة عن هذا السؤال بشكل واضح وأكد أنه لا يريد أن يبدأ العام الجديد بالرد على الشائعات، لكنه سيبدأ بالدعوات، وتمنى للجميع أن يكون العام الجديد عام خير يحقق فيه الجميع نجاحات ويعيشون في سعادة، ودعا لكل البلدان العربية أن تعيش في سعادة وأمان.
تفاعل الجمهور مع هذا المقطع وتمنى الكثير منهم أن يسترجع تامر علاقته بزوجته، خاصة وأنهما منذ الانفصال وعلاقتهما قوية من أجل أطفالهما.
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A post shared by ET بالعربي (@etbilarabi)
في سياق آخر كانت الفنانة بسمة بوسيل قد تعرضت لحادث سير، ونشرت التفاصيل عبر "ستوري" بحسابها على "إنستغرام"، عرضت من خلالها صورة لسيارتها أظهرت التلفيات التي تعرضت لها، وكتبت لتوضح أنها الحادثة الثالثة خلال شهرين وقالت: "الأشياء التي لا ننشرها عبر الإنترنت، ثالث حادث خلال شهرين".
يمكنكم متابعة تامر حسني يمازح بسمة بوسيل بسبب أغنيتها الجديدة.. ما القصة؟
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