بسمة بوسيل تحقق طلب متابعيها وجمهورها.. وهذا ما فعلته!

بسمة بوسيل تطرح "لأ ثواني"

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أغنية "لأ ثواني"

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تامر يرد على إمكانية عودته لبسمة بوسيل

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كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 10 يناير 2025 10:20 مساءً - بناءً على رغبة وطلب جمهورها ومحبيها، طرحت الفنانة المغربية، أحدث أغانيها والتي تحمل عنوان "لأ ثواني"، عبر حسابها الشخصي على موقع "يوتيوب" وجميع المنصات الرقمية.طرحت الفنانةأحدث أغانيها والتي تحمل عنوان "لأ ثواني"، وذلك بناءً على طلب متابعيها، والتي كان من المقرر طرحها يوم 15 يناير الجاري، حيث قالت من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام" : " بناءا على طلبكم بكرا ساعه ٣ ان شاءالله هنزل أغنية "لأثواني" tomorrow".أغنية "لأ ثواني" من كلمات عليم، وألحان محمد خلف، وتوزيع محمد العشري، مكس وماستر محمد رؤوف، وتقول كلمات الأغنية : " لأ ثوانى .. كل دا ومش شايف انّى معاك بعانى ؟ .. كنت ممكن اقولّك ايه ؟.. ولّا ليه ؟ .. ما انت ماتحطّتش مرّه فيوم مكانى .. انتظارك .. وانّى استنّى انّى اسمع اعتذارك .. كان ف منتهى الغباء .. إبتلاء .. حُطّ انّى فوقت منّه ف اعتبارك".يذكر أن روجتللأغنية منذ أيام من خلال حسابها على "إنستغرام"، وعلقت عليه قائلة: "صباح الجمال.. صحيت مبسوطة الحمد لله فحبيت أنكد عليكوا بأغنيتي الجديدة اللي هتنزل يوم 15 يناير".وكملت بسمة بوسيل : "أغنيةً كلاسيكية راقية جداً تحسوا كده إنها بتعبر عن صرخة أنثى .. لأ ثواني هتبقى ان شاء الله رائعة من روائع الزمن المهبب اللي احنا فيه.. استنوني".وقد تصدر خلال الفترة الماضية اسم الفنانوزوجته السابقة النجمةترند مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أن أجرى تامر لقاءً مصوراً في كواليس حفله الأخير الذي أقيم في دبي بالتزامن مع احتفالات العام الجديد.وخلال اللقاء وجه له سؤال عن إمكانية عودته لزوجته السابقةوإعطاء علاقتهما فرصة جديدة، خاصة وأن هذه الأنباء متداولة بشكل كبير عبر السوشيال ميديا.تهربمن الإجابة عن هذا السؤال بشكل واضح وأكد أنه لا يريد أن يبدأ العام الجديد بالرد على الشائعات، لكنه سيبدأ بالدعوات، وتمنى للجميع أن يكون العام الجديد عام خير يحقق فيه الجميع نجاحات ويعيشون في سعادة، ودعا لكل البلدان العربية أن تعيش في سعادة وأمان.تفاعل الجمهور مع هذا المقطع وتمنى الكثير منهم أن يسترجع تامر علاقته بزوجته، خاصة وأنهما منذ الانفصال وعلاقتهما قوية من أجل أطفالهما.في سياق آخر كانت الفنانةقد تعرضت ل، ونشرت التفاصيل عبر "ستوري" بحسابها على "إنستغرام"، عرضت من خلالها صورة لسيارتها أظهرت التلفيات التي تعرضت لها، وكتبت لتوضح أنها الحادثة الثالثة خلال شهرين وقالت: "الأشياء التي لا ننشرها عبر الإنترنت، ثالث حادث خلال شهرين".يمكنكم متابعة تامر حسني يمازح بسمة بوسيل بسبب أغنيتها الجديدة.. ما القصة؟

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