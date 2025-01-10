مخرج Scream 7 يكرم الممثل الراحل ويس كرافن بأول أيام التصوير

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 10 يناير 2025 05:58 مساءً - شارك المخرج والمؤلف كيفن ويليامسون جمهوره ومتابعيه تجربته بموقع تصوير الجزء الجديد من فيلم "Scream"، من خلال نشر صورة بمناسبة اليوم الأول من التصوير عبر حسابه بـ"إنستغرام".

كيفن ويليامسون: التأثير العميق الذي أحدثه ويس كرافن لا نهاية له

وعلق المخرج كيفن ويليامسون على الصورة قائلًا: " لا ينبغي لي أن أنشر أي شيء عن فيلم Scream، وآمل أن تسامحني شركة الإنتاج، ولكن عندما يكون لديك أحد أفضل أيام حياتك، فمن الصعب حقًا أن تحتفظ به لنفسك".

وأضاف خلال تعليقه: "لقد كان يومًا غير عادي بالنسبة لي عندما عملت مع طاقم عمل مذهل وموهوب، لقد قدموا أفضل ما لديهم وساندوني في كل خطوة على الطريق.. أنا ممتن للغاية لهذه الفرصة وللسيد ويس كرافن الذي كان في ذهني طوال الوقت، إن التأثير العميق الذي أحدثه في حياتي ومسيرتي المهنية لا نهاية له.. يا له من يوم، لا أستطيع الانتظار حتى الغد".

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"Scream 7" ثاني تجارب كيفن ويليامسون بعالم الإخراج

يُذكر أن كيفن ويليامسون يعد من أبرز الكتاب في هوليوود وفي السينما العالمية، وقد اشتهر بتأليف عدد كبير من الأفلام السينمائية وبشكل خاص أفلام الرعب، ومن أبرز الأفلام التي قام بتأليفها "The Faculty، Sick"، كما أنه ألف العديد من المسلسلات التلفزيونية والتي لاقت نجاحًا لدى الجمهور، ويعد من أبرز كُتاب سلسلة أفلام "Scream" منذ عام 1996 وعلى مدار ما يتجاوز الخمسة عشر عامًا حيث تم عرض الجزء السادس من فيلم "Scream" عام 2022.

وعلى مستوى الإخراج السينمائي يخوض كيفن ويليامسون التجربة الثانية له بعالم الإخراج السينمائي من خلال الجزء الجديد من فيلم "Scream"، وكانت تجربته الأولى منذ 26 عامًا من خلال فيلم "Teaching Mrs. Tingle" والذي تم عرضه عام 1999 وشارك ببطولته كل من هيلين ميرين، كيتي هولمز، جيفري تامبور.



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