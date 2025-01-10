مهيرة عبد العزيز تعلن طلاقها رسميا: خسرت ابنتي وتدمر زواجي

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 10 يناير 2025 04:19 مساءً - أعلنت الإعلامية والفنانة مهيرة عبد العزيز طلاقها رسميا، مؤكدة أنها لن تكشف أسباب الطلاق حاليا، ولكن قد تعود لها مستقبلا، وقدمت عدة نصائح لمتابعيها عند اختيار شريك الحياة، واختتمت رسالتها قائلة: أنا عائدة لاسترداد ما كان دائمًا ملكي.

مهيرة عبد العزيز نشرت عبر كل منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي صورة باللونين الأبيض والأسود لسيدة ترتدي فستان الزفاف، وعلقت عليها برسالة مطولة قالت فيها: "توتة توتة ... خلصت الحدوتة" ... ولكن ليست النهاية المتوقعة..اليوم أعلن طلاقي رسميًا.

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أضافت مهيرة عبد العزيز: لن أشارك تفاصيل الأسباب، ولكن ربما يومًا ما سأفعل، ربما يومًا ما سأتحدث عن الألم، الصدمة، الخيانة، الوعود الفارغة، والتشكيك في نفسي فقط حتى لا أخسر مملكتي الزوجية.

سأتحدث عن غدر أشخاص وثقت بهم

وواصلت قائلة: ربما يومًا ما سأتحدث عن غدر أشخاص وثقت بهم بعمق، لاكتشف أنهم لعبوا دورًا في تدمير زواجي وخسارة ابنتي يسمة!

وتابعت: عذرا... لكنكم لن ولم تكسروني، بل كنتم مصدراً لقوتي وأملي بأن غدا أجمل، ومع الصفحة الجديدة التي افتحها، أحب ان أقدم نصيحة للبنات، كوني حذرة جدًا في اختيار شريك حياتك. فهو الشخص الذي ستشاركين واجباتك وتتقاسمين معه أحلامك وأسرارك الاختيار الخطأ لشريك حياتك سيكلفك الكثير، فكوني حريصة جدًا على حماية مساحتك ولمن تسمحين له بالدخول إليها، ولمن تمنحين طاقتك ووقتك

واختتمت رسالتها بقولها: شكرًا لكل الدروس. لقد اكتفيت من التعلم الآن. وأنا عائدة لاسترداد ما كان دائمًا ملكي..أنا عائدة لاسترداد "نفسي"

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