والي سنار يتفقد جرحى معركة الكرامة بمستشفى الكُلى ومستشفى الكفاحِ العسكري بسنار

مدينة سنار تفقد والي ولاية سنار المكلف توفيق محمد علي، ولجنتي امن ولايه ومحلية سنار و قيادات متحرك سنار والمقاومةِ الشعبية ومفوض العون الانساني. تفقدوا جرحى معركةِ الكرامة بمستشفى الكُلى ومستشفى الكفاحِ العسكري بسنار.. الى ذلك هنا والي سنار القواتِ المسلحة بالنصرِ الذي حققته القوات المسلحة والقوات المساندة لها في الحاح عبدالله والشكابة النور. مشيرا إلى انَ هؤلاءالجرحى اصيبوا لينهض السودان متمنيا لهم الشفاء العاجل، كما أعرب عن امنياته بان يعم النصر َ ارجاء َ الوطن ِ الحبيب. سونا

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