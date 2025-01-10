غرب كردفان: بسط هيبة الدولة وتحقيق الأمن والأمان لمواطنى الولاية من أولويات الحكومة

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أكد والي ولاية غرب كردفان اللواء الركن (م) محمد ادم محمد جايد، وقوفه على مسافة واحدة من جميع مكونات الولاية السياسية والرسمية والشعبية، مشدداً على ضرورة بسط هيبة الدولة وتوفير الأمن والأمان لمواطني الولاية، وأنه يأتي على رأس أولويات حكومته.
وقال جايد، في تصريحات لوكالة السودان للانباء(سونا) الخميس، إن الولاية تمر بفترة استثنائية تقتضي من جميع أبنائها العمل على وحدة الصف لبناء الوطن وقال” نكرس جل جهدنا للعمل الأمني والخدمات الأساسية لصالح المواطن حتى تضع الحرب اوزارها، مجدداً حرص حكومته وسعيها لتوسيع الدائرة الأمنية كونها احد الأولويات ، مشيدًا في هذا الخصوص بجهود المستنفرين حيث كانت الولاية الاولى في ملف الاستنفار في السودان.
وبشأن ملف الخدمات أكد الوالي ضرورة توفير خدمات المياه والصحة والتعليم للمواطنين كافة، منوهاً إلى أن الكهرباء بالولاية تكاد تكون منعدمة تماماً، الا ان المواطنين لجؤوا الى الطاقات البديلة لتغطية النقص.
وفيما يتعلق باوضاع النازخين بالولاية أوضح الوالي أن جميع النازحين تم ايواءهم وتوفير الحماية الأمنية لهم بجانب تقديم المساعدات لهم ‘معرباً عن أمله في عودتهم الى مناطقهم قريبا.
سونا
اسماء عثمان
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