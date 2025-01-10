مناوي يدعو الشمالية للاعداد والتجهيز للدفاع عن الولاية ويشيد بمبادرتها لتسيير قوافل الدعم والمؤازرة

دعا السيد اركو مناوي حاكم اقليم دارفور فعاليات الولاية الشمالية للاعداد والتجهيز لصد أي عدوان على الولاية الشمالية.

وقال لدى مخاطبته الاجتماع المشترك لوفد ولاية دارفور بالمكتب التنفيذي للمقاومة الشعبية بالولاية الشمالية الخميس بدنقلا قال إن أعداء السودان يعملون على استهدافه مشيرا في خطابه إلى أن الهدف من العدوان على السودان افراغه من شعبه واستبداله بشعوب أخرى.

واشاد في خطابه بمبادرة أهل الولاية الشمالية بتسيير قوافل الدعم والاسناد للقوات المسلحة والقوات المشتركة ولمواطني ولايات دارفور قال إن هذه القوافل تعبر عن الروابط المشتركة التي تجمع بين أهل الشمال وأهل دارفور مشيدا بمواطني الولاية الشمالية والأجهزة الرسمية والشعبية بالولاية الشمالية التي تعد المثال والقدوة لأهل السودان.

كما تحدث في الاجتماع الفريق ركن مهندس د.صالح يسن رئيس اللجنة العليا للاستنفار والمقاومة الشعبية بالولاية الشمالية مقدما تنويرا شاملا عن مراحل تكوين المقاومة الشعبية ومراحل تطورها منذ أن كانت فكرة وأكد جاهزية الولاية الشمالية لصد أي عدوان على الولاية.

اللواء ركن م د.عبدالرحمن فقيري نائب رئيس اللجنة العليا للاستنفار والمقاومة الشعبية بالولاية الشمالية اشاد بالدور الذي قام به المواطنون والقوات المسلحة في دحر التمرد وافشال مخطط الاستيلاء على مطار مروي.

كما اشاد بمبادرات اهل الشمالية لعلاج الجرحى وايواء النازحين مؤكدا أن الحرب التي تشنها المليشيات المتمردة تستهدف المواطن السوداني في عرضه وماله وارضه.