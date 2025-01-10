مناوي يدعو الشمالية للاعداد والتجهيز للدفاع عن الولاية ويشيد بمبادرتها لتسيير قوافل الدعم والمؤازرة

- 1/2
- 2/2
دعا السيد اركو مناوي حاكم اقليم دارفور فعاليات الولاية الشمالية للاعداد والتجهيز لصد أي عدوان على الولاية الشمالية.
وقال لدى مخاطبته الاجتماع المشترك لوفد ولاية دارفور بالمكتب التنفيذي للمقاومة الشعبية بالولاية الشمالية الخميس بدنقلا قال إن أعداء السودان يعملون على استهدافه مشيرا في خطابه إلى أن الهدف من العدوان على السودان افراغه من شعبه واستبداله بشعوب أخرى.
واشاد في خطابه بمبادرة أهل الولاية الشمالية بتسيير قوافل الدعم والاسناد للقوات المسلحة والقوات المشتركة ولمواطني ولايات دارفور قال إن هذه القوافل تعبر عن الروابط المشتركة التي تجمع بين أهل الشمال وأهل دارفور مشيدا بمواطني الولاية الشمالية والأجهزة الرسمية والشعبية بالولاية الشمالية التي تعد المثال والقدوة لأهل السودان.
كما تحدث في الاجتماع الفريق ركن مهندس د.صالح يسن رئيس اللجنة العليا للاستنفار والمقاومة الشعبية بالولاية الشمالية مقدما تنويرا شاملا عن مراحل تكوين المقاومة الشعبية ومراحل تطورها منذ أن كانت فكرة وأكد جاهزية الولاية الشمالية لصد أي عدوان على الولاية.
اللواء ركن م د.عبدالرحمن فقيري نائب رئيس اللجنة العليا للاستنفار والمقاومة الشعبية بالولاية الشمالية اشاد بالدور الذي قام به المواطنون والقوات المسلحة في دحر التمرد وافشال مخطط الاستيلاء على مطار مروي.
كما اشاد بمبادرات اهل الشمالية لعلاج الجرحى وايواء النازحين مؤكدا أن الحرب التي تشنها المليشيات المتمردة تستهدف المواطن السوداني في عرضه وماله وارضه.
هذا وقد تحدث عدد من أعضاء الوفد المرفق لحاكم دارفور مشيدين بوعي إنسان الشمالية ومؤكدين أن الشمالية خط أحمر وأن الدفاع عنها واجب وطني مقدس واشادوا بتجربة المقاومة الشعبية في الولاية الشمالية معتبرين أن المقاومة الشعبية بالولاية الشمالية تعد الانموذج والمثال للمقاومة الشعبية على مستوى ودعوا لضرورة الاستفادة من تجربة الولاية منبهين على ضرورة أخذ الحيطة والحذر لمواجهة أي عدوان محتمل على الولاية خاصة وأن التمرد وهو يلفظ انفاسه الأخيرة وفي مخيلته الانتقام من الشمالية وأهلها الذين فدوا السودان بدمائهم وارواحهم.
سونا
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
كانت هذه تفاصيل خبر مناوي يدعو الشمالية للاعداد والتجهيز للدفاع عن الولاية ويشيد بمبادرتها لتسيير قوافل الدعم والمؤازرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.