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منصور بن زايد يصدر قراراً بتشكيل مجلس أمناء مؤسسة خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية

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ابوظبي - سيف اليزيد -  أصدر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، قراراً بتشكيل مجلس أمناء مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، برئاسة معالي راشد سعيد العامري، مستشار مكتب رئيس الدولة للشؤون الاستراتيجية في ديوان الرئاسة.
ونص القرار على عضوية كلٍ من معالي علياء عبدالله المزروعي، وزيرة دولة لريادة الأعمال، وسعادة محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، وسعادة الدكتور مبارك سعيد الشامسي، مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، وسعادة غنَّام بطي المزروعي، الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، وسعادة حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك، والسيد محمد خليفة بخيت الكعبي، الأمين العام لمجلس الإمارات للتنمية المتوازنة.
ويأتي القرار في إطار تعزيز الجهود الإنسانية والاجتماعية للمؤسسة، ودعم مبادراتها التنموية، بما يعكس مكانة الإمارات الرائدة في ميادين العمل الإنساني.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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