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ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق لوس أنجلوس

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ابوظبي - سيف اليزيد - ارتفع عدد ضحايا الحرائق في مدينة لوس أنجلوس إلى 10 قتلى، وفق ما أعلنه مكتب الطب الشرعي في مقاطعة لوس أنجلوس الأميركية.

وأتت الحرائق الهائلة في مدينة لوس أنجلوس على أكثر من 10 آلاف مبنى والعديد من المنازل والمركبات، وتسبّبت في إجلاء عشرات الآلاف من الأشخاص.

وجاء في بيان أن "قسم الطبيب الشرعي تلقى بلاغات بعشر وفيات على ارتباط بالحرائق" مضيفا أن "كل الحالات تنتظر حاليا التعرف على الهويات وإبلاغ الأقرباء".

وبقي الحريقان الرئيسيان المستعران في المدينة خارجين عن السيطرة حتى أمس، فيما تمت السيطرة في هوليوود على الحريق في التلال، وفقا للسلطات المحلية، وتم رفع أمر الإخلاء.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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