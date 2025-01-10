الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران حذرت من مخاطر كبيرة تواجهها الطائرات عند تحليقها في أجواء روسيا

حذرت الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران من "مخاطر كبيرة تواجهها الطائرات التجارية التي تحلق في أجواء روسيا بسبب نقص التنسيق مع الجيش الذي ظهر بوضوح في حادث تحطم طائرة أذربيجانية قبل فترة قصيرة".

وجددت الوكالة في "نشرة أمنية حول مناطق النزاع" توصيتها لشركات الطيران عدم سلوك غرب المجال الجوي الروسي الذي تمنع موسكو أساسا الشركات العاملة في الاتحاد الأوربي من استخدامه لكنه لا يزال سالكا لشركات طيران صينية وتركية وخليجية خصوصا.