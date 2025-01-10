"الجديد": ميقاتي سيزور سوريا غدًا يرافقه بوحبيب

أفادت معلومات قناة "الجديد"، بأنّ "رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي سيزور سوريا غدًا، يرافقه وزير الخارجيّة والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب".

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