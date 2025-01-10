السوداني تلقى دعوة من البابا فرنسيس للمشاركة بقمة قادة العالم لحقوق الأطفال في الفاتيكان

أعلن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، في بيان، أنّ "السّوداني تلقّى اتصالًا هاتفيًّا من البابا فرنسيس، الّذي وجّه إليه الدّعوة للمشاركة في قمّة قادة العالم لحقوق الأطفال، الّتي ينظّمها الفاتيكان في شهر شباط المقبل، بمناسبة يوم الطّفل العالمي".
وأشار السّوداني حسب البيان، إلى "العلاقات الوثيقة بين العراق والفاتيكان، والمواقف المشتركة إزاء رفض الصّراعات والحروب، وتعزيز الجهود من أجل ترسيخ الأمن في العالم".
وأوضح المكتب أنّ "من جانبه، أشاد البابا فرنسيس بجهود السّوداني الّتي يبذلها من أجل التّهدئة، وحواراته المستمرّة مع دول المنطقة، في سبيل تخفيف حدّة التّوتّر وإنهاء الصّراعات، بما يسهم في إرساء الاستقرار والأمن الإقليميَّين".
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