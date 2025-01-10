بطولة إسبانيا: أتلتيكو لانتزاع الصدارة ولقب بطل الشتاء

الرياص - اسماء السيد - مدريد : يضع أتلتيكو مدريد نصب عينيه هدف انتزاع الصدارة ولقب بطل الشتاء عندما يستضيف أوساسونا الأحد ضمن منافسات المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم، في حين يلتقي قطب العاصمة الثاني ريال وغريمه برشلونة في نهائي الكأس السوبر في جدة الاحد.

حقق رجال المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني الذين يحتلون المركز الثاني برصيد 41 نقطة، سلسلة من 13 فوزا تواليا في مختلف المسابقات، حيث أن الفوز على الضيف أوساسونا سيضع "روخيبلانكوس" في الصدارة بفارق نقطة عن الجار اللدود ريال مع نهاية مرحلة الذهاب.

وستمنح النقاط الثلاث أتلتيكو هامش الابتعاد بفارق 6 نقاط عن برشلونة الثالث الذي تصدر ترتيب الـ"ليغا" لفترة طويلة قبل أن يتراجع بسبب تأرجح نتائجه بين شهري تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر.

وكان ريال خسر أمام أتلتيك بلباو 1 2، وفاز برشلونة على ريال مايوركا 5 1 في مواجهتين مقدمتين من المرحلة 19 في كانون الأول/ديسمبر الماضي، افساحا في المجال لمشاركة الفرق الأربعة في السوبر الإسبانية المقامة في السعودية مطلع العام الحالي.

نجح أتلتيكو خلال حقبة سيميوني في الظفر بلقب بطل الشتاء الفخري للمرة الوحيدة خلال موسم 2021 2022، في طريقه لاحراز الدوري.

ويعيش أتلتيكو مرحلة ذهبية اذ عادل هذا الموسم أفضل سلسلة انتصارات في تاريخه والتي حققها في بداية حقبة المدرب الأرجنتيني عام 2012.

لم يخسر فريق العاصمة سوى مباراة واحدة في الدوري هذا الموسم، وكانت أمام ريال بيتيس 0 1 في المرحلة 11 في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، ومذاك أسقط جميع منافسيه في مختلف المسابقات، منها 7 انتصارات تواليا في الدوري، حافظ خلالها على نظافة شباكه في 4 مباريات. سجل 17 هدفا وتلقى 5 أهداف فقط.

مروحة واسعة من المهاجمين

لعب الأرجنتيني رودريغو دي بول دورا بارزا في تطور أتلتيكو هذا الموسم، فلاعب خط الوسط البالغ 30 عاما يمر بفترة رائعة حيث سجل 3 أهداف في المباريات الأربع الأخيرة، بينها هدف التعادل في الفوز الدراماتيكي على برشلونة 2 1 قبل العطلة الشتوية.

ويملك سيميوني مروحة واسعة من الخيارات الهجومية مع الفرنسي أنطوان غريزمان والوافد الجديد الأرجنتيني خوليان ألفاريس، وهو الثنائي المفضّل لديه، إضافة إلى البديل المهاجم النروجي ألكسندر سورلوث (29 عاما) الذي يعتبر ورقة رابحة في كل مرة يدفع به المدرب الأرجنتيني إلى أرض الملعب.

سجل سورلوث هدف الفوز القاتل في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني في مرمى برشلونة، ويتصدر ترتيب الهدافين في أتلتيكو مع 8 أهداف في الدوري على الرغم من مشاركته كأساسي في 7 مباريات فقط.

قال سيميوني بعد العطلة الشتوية "الفريق ينمو، ولعبنا بعض المباريات بشكل أفضل وبعضها الآخر كان أصعب. نحتاج إلى مواصلة التطور".

ويُعرف سيميوني بعدم رغبته في التفكير في فرص فريقه في الفوز باللقب ويصر بدلا من ذلك التركيز على كل مباراة على حدة.

ويدرك أتلتيكو صعوبة مهمته أمام أوساسونا، صاحب المركز العاشر، الذي قد يعمد إلى تغيير أسلوب لعبه بهدف "خنق" أفكار سيميوني، عبر التحوّل إلى دفاع خماسي.

ويعوّل أوساسونا على مهاجمه الكرواتي أنتي بوديمير ثالث أفضل الهدافين بالتساوي مع الفرنسي كيليان مبابي مهاجم ريال مدريد (10 أهداف لكل منهما)، لفك شيفرة الدفاع المدريدي.

معركة مثيرة

ويستقبل ريال سوسييداد نظيره فياريال الاثنين في معركة مثيرة بين فريقين من الطراز الرفيع.

يعتبر فياريال الخامس برصيد 30 نقطة أحد أكثر الفرق امتاعا في الدوري لكنه عانى من مشاكل دفاعية اذ استقبل 30 هدفا، أكثر من أي فريق آخر في المراكز الـ 15 الأولى.

من ناحيته، سيحاول سوسييداد السابع مع 25 نقطة، الحصول على ثلاث نقاط وتقليص الفارق مع أندية المقدمة عقب بداية بطيئة للموسم.

ويعتمد النادي الباسكي على قوة دفاعه للحد من خطورة مهاجمي "الغواصات الصفراء" حيث حافظ على نظافة شباكه خلال 18 مباراة في "الليغا" العام الماضي (2024)، كثالث أعلى معدل مشترك في الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا.

ويلعب إسبانيول الثامن عشر مع 15 نقطة أمام ضيفه ليغانيس الذي يتقدم عليه بفارق 3 نقاط في المركز الخامس عشر في مواجهة قد تكون حاسمة في مساعي الجانبين لتجنب الهبوط.