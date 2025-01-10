شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز العاشر من رمضان يسلم الباكيات المخصصة بالقرعة العلنية للباعة الجائلين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلم المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، الباكيات المخصصة للباعة الجائلين بسوق الباكيات الواقع بين الحيين الأول والثاني، بنظام مقابل الانتفاع ، لتعزيز تنظيم الأسواق ومنع الظواهر العشوائية، وذلك عقب إجراء قرعة علنية لتسكين البائعين بالباكيات في السوق، وبحضور مسئولي جهاز المدينة ومجلس الأمناء.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالعمل على منع الظواهر العشوائية بالمدن الجديدة، بالتنسيق مع المجتمع المدني.

وأعلن المهندس علاء عبداللاه، أنه سيتم توفير خطي مواصلات جديدين (خط 1 وخط 4) لربط السوق بالمناطق المحيطة، مع بحث إمكانية إضافة خطوط إضافية حسب الحاجة، بالتنسيق مع مجلس الأمناء برئاسة الدكتور محمد حلمي، رئيس المجلس، الذي يُعد شريكًا أساسيًا في جهود التنمية المستدامة بالمدينة، مشيراً إلى أن المشروع يهدف إلى إنهاء البيع العشوائي بالشوارع، وتوفير بيئة منظمة وآمنة تضمن القضاء على الظواهر العشوائية، وتسهّل على المواطنين الوصول للخدمات.

وأكد المهندس علاء عبد اللاه، أن وجود الباعة خارج السوق بعد الموعد النهائي للتسكين سيُعد مخالفة قانونية.

وأشاد الحضور بالمشروع ودوره في توفير أماكن عمل لائقة تضمن بيئة منظمة وآمنة للباعة، وتسهم في تعزيز المظهر الحضاري للمدينة، حيث تأتي هذه الخطوة بعد إجراء قرعة علنية في ديسمبر الماضي، بما يضمن الشفافية والعدالة في توزيع الباكيات.

وفي سياق متصل، أعلن الباعة الجائلون عن إطلاق صفحة رسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" للترويج لمنتجاتهم وعروضهم، بما يعزز من تواصلهم مع العملاء ويوسع دائرة نشاطهم التجاري، بما يتماشى مع التطورات الحديثة في التسويق الرقمي.

يأتي هذا الإجراء ضمن خطة شاملة لتحسين التنظيم العمراني بمدينة العاشر من رمضان، وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يضمن تحقيق التوازن بين استقرار الباعة وتنظيم حركة الأسواق، ويعزز من جودة الحياة للسكان في إطار يحترم القانون ويحفظ حقوق الجميع.

