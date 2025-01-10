شكرا لقرائتكم خبر عن تلفزيون "بريكس": رئيس وزراء الهند يطلق مشاريع ضخمة بولاية "أندرا براديش" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي حجر الأساس لعدد من المشاريع الرئيسية في ولاية "أندرا براديش"، من بينها مشروع مركز الهيدروجين الأخضر.



وذكر تلفزيون "بريكس" اليوم الجمعة أنه من المتوقع أن يبوأ هذا المشروع الهند مكانة رائدة على مستوى العالم في مجال الهيدروجين الأخضر



فضلا عن توفير 57 ألف فرصة عمل، والذي من المنتظر أن ينتج 1500 طن من الهيدروجين الأخضر و7500 طن من مشتقاته مثل الميثانول الأخضر ووقود الطيران المستدام على أساس يومي.



وأضاف التلفزيون أن رئيس وزراء الهند وضع أيضا حجر الأساس لمشاريع السكك الحديدية، والتي تشمل بناء المقر الرئيسي لمنطقة سكة حديد الساحل الجنوبي في مدينة "فيساخاباتنام".. كما توجد خطط لمضاعفة العديد من خطوط السكك الحديدية بإجمالي أطوال 465 كيلومترا.



وأشار التلفزيون إلى أنه من بين المشاريع الأخرى، مشروع المنطقة الصناعية في مقاطعة "تيروباتي" والذي سيوفر نحو 100 ألف فرصة عمل.. كما سيتم بناء مجمع كبير للصناعات الدوائية بالقرب من منطقة "نكابالي" من أجل جذب المزيد من الاستثمارات وتوفير الآلاف من فرص العمل الجديدة.



يذكر أن تليفزيون "بريكس" هو قناة إعلامية تهتم بالشئون السياسية والاقتصادية والتاريخية والفنية للدول الأعضاء في مجموعة "بريكس" التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، إلى جانب الدول التي انضمت حديثا للمجموعة وتشمل مصر ودولة الإمارات العربية وإيران وإثيوبيا.