شكرا لقرائتكم خبر عن وصول 5 أسرى للمستشفى الأوروبى بخان يونس بعد الإفراج عنهم من سجون الاحتلال والان مع تفاصيل الخبر

أفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل، منذ قليل، بوصول 5 أسرى إلى المستشفى الأوروبي بخان يونس بعد الإفراج عنهم من سجون الاحتلال عبر معبر كرم أبو سالم.

كما أكد وقوع مصابين في قصف إسرائيلي استهدف منطقة مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة وشهيدان ومصابون إثر قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.