شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل أول 24 ساعة فى لبنان منذ انتخاب جوزيف عون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد لبنان ساعات فارقة في تاريخه منذ صباح أمس، الخميس، حيث انطلقت فعاليات الجلسة الأولى للبرلمان لانتخاب رئيس للجمهورية والتي لم تكن حاسمة في اختيار المرشح، ما استدعى عقد جلسة انتخابية ثانية، انتهت بنجاح قائد الجيش اللبناني جوزيف عون بعدد أصوات 99 صوتاً.

ليصبح عون الساكن الأول لقصر بعبدا بعد شغوره لأكثر من عامين، ومنذ إعلانه رئيسا للبلاد، بدت شوارع لبنان أكثر بهجة وانطلقت صافرات بواخر مرفأ بيروت احتفاءً بانتخاب الرئيس، وبدأ الأمل يتلمس خطاه إلى قلوب اللبنانيين الذين رفعوا الأعلام وصور الرئيس عون تعبيرا عن فرحتهم، خاصًة أن خطاب القسم الذى ألقاه عون تطرق إلى نقاط تمس الشارع اللبناني الذى يحمل الكثير من المعاناة، في مقدمة تلك النقاط حل أزمات المودعين، والمباشرة في إصلاحات اقتصادية جدية، دعم احتكار الدولة للسلاح عملا على ترسيخ الأمن والاستقرار في الدولة ، وشدد على ألا يوجد حماية لأى فاسد .

ومنذ اللحظات الأولى لدخول عون قصر بعبدا تلقى العديد من الاتصالات الهاتفية لتهنئته باختياره رئيسا للبنان، في مقدمتها اتصال الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى أكد استعداد مصر الدائم لدعم لبنان في خطواته نحو الاستقرار ومواجهة التحديات .

كما تلقى عون اتصالا من الرئيس الأمريكي جو بايدن أكد خلاله دعم واشنطن للبنان والتطلع لأفق أرحب من التعاون، كما هنأه وزير الخارجية البريطاني معربا عن أمله في تقدم لبنان فى كافة الملفات خلال الفترة القادمة .

واستهل الرئيس جوزيف عون نشاطه الرئاسي بلقاء مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتى في قصر الحكم، حيث اتفقا على الاستمرار في تصريف أعمال الحكومة لحين تشكيل حكومة جديدة، كما تباحثا حول وضع الجنوب وضرورة انسحاب العدو الإسرائيلي بالكامل ووقفه خروقاته للبنان.

ووضع الخطوط العريضة لسياسة لبننا الخارجية خلال الفترة المقبلة، وفى هذا السياق أعلن ميقاتى عقب لقائه مع عون أنه سيزور سوريا غدا السبت في أول زيارة للدولة منذ سقوط نظام بشار الأسد، ومن المتوقع أن تحمل الزيارة في طياتها ملامح جديدة للعلاقات الثنائية بين البلدين.

أيضا يستعد لبنان لإجراء الاستشارات النيابية الأسبوع المقبل للاتفاق على رئيس الحكومة الجديد وتشكيل حكومة لبنان الجديدة.

كما استقبل جوزيف عون الرئيس اللبنانى السابق ميشال عون فى قصر بعبدا ، وقال الأخير:" "جئنا نبارك للرئيس ونتمنى له التوفيق والنجاح في هذه الظروف الصعبة".

ومن جهة أخرى، ومنذ اللحظات الأولى لإعلان فوز عون بمقعد الرئاسة، انطلق عدد من فنانى لبنان في نشر تغريداتهم عبر حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، فمن جانبها، كتبت الفنانة نوال الزغبي: "مبروك لنا جميعًا، مبروك للبنان رئيسه الجديد العماد جوزيف عون، على أمل أن يكون عهد الازدهار والسلام واستعادة لبنان كما كان، بلد الريادة والثقافة والفنون".

وفي تغريدة له، قال الفنان راغب علامة: "أخيرًا، وبعد فترة طويلة من الفراغ الرئاسي، أصبح لدينا رئيس وطني ونزيه، تاريخ حافل بالإنجازات. نتمنى لفخامة الرئيس جوزيف عون كل التوفيق في مهمته الصعبة لإعادة لبنان إلى الأمان والسلام والازدهار".

وتفاعلت الفنانة نانسي عجرم مع الحدث قائلة: "بداية جديدة للبنان، ألف مبروك لفخامة الرئيس العماد جوزيف عون، إن شاء الله معك نعيش حياة مليئة بالسلام والأمان والعدل".

وفي السياق نفسه، كتبت ميريام فارس: "ما بيحمينا وبيجمعنا وبيخلي بلدنا يعيش بسلام إلاّ الجيش اللبناني وقائده. مبروك للبنان وشعبه انتخاب العماد جوزيف عون رئيسًا للجمهورية، مع إيماننا الكبير ببناء بلد جديد، كلنا سوا إيد بإيد".