شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء باكستان يهنئ جوزيف عون لانتخابه رئيسا للبنان ويتطلع للتعاون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ رئيس وزراء باكستان شهباز شريف، جوزيف عون على انتخابه رئيسا للبنان، مؤكدا أن باكستان تثمن علاقاتها مع لبنان وتتطلع إلى تعزيز التعاون الثنائي.



وأعرب شريف - حسبما ذكر (راديو باكستان) في نشرته الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم الجمعة - عن أطيب تمنياته لعون بالنجاح في مساعيه لقيادة لبنان نحو السلام والاستقرار والازدهار.



وكان رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري قد أعلن - أمس - انتخاب جوزيف عون رئيسا للبنان بعد حصوله على 99 صوتا خلال جلسة الاقتراع الثانية التي عقدها المجلس، ووصل عون - عقب ذلك - إلى مقر البرلمان حيث أدى الحرس الجمهوري التحية له وعزفت الموسيقى النشيد الوطني اللبناني.



وأدى الرئيس اللبناني المنتخب جوزيف عون، أمس القسم الدستورية أمام أعضاء مجلس النواب بالعاصمة اللبنانية (بيروت)، كما تسلم سلطاته الدستورية، في القصر الجمهوري في بعبدا.