شكرا لقرائتكم خبر عن المعهد العالي للفنون المسرحية يقدم" فندق الحرية" تحت إشراف إنجي البستاوي.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحت إشراف الدكتورة إنجي البستاوي أستاذ التمثيل والإخراج بالمعهد العالي للفنون المسرحية، تعرض مسرحية" فندق الحرية" على مسرح المعهد، اليوم الجمعة الموافق 10 يناير، في تمام الساعة السادسة والنصف مساء.

مسرحية فندق الحرية من تأليف جورج فيدو، إشراف قسم الديكور الأستاذ الدكتور نبيل الحلوجي، تصميم إضاءة وليد درويش، معيد قسم التمثيل شيريهان الشاذلي، تصميم بوستر علي عبد الرحمن، وبطولة طلاب المعهد العالي للفنون المسرحية.

يذكر أن الدكتورة إنجي البستاوي هي المدير العام لمهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى، وأستاذ التمثيل والإخراج بقسم التمثيل والإخراج بالمعهد العالى للفنون المسرحية – أكاديمية الفنون – مصر، وممثلة ومخرجة محترفة، وكذلك أمين الصندوق لجمعية نادى المسرح المصرى للثقافة والفنون، ومدربة تمثيل متخصصة فى الارتجال ومؤطرة للعديد من الورش المسرحية على مستوى العالم، وعضو لجنة استراتيجية مصر الثقافية 2030 بوزارة التنمية المحلية.

قدمت العديد من الورش منها ورشة إعداد الممثل لدعم الشباب الموهوبين من الهواه في مجال التمثيل-2015 بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة مصر، وقيادة ورشة ارتجال حركي في مهرجان الكويت الاكاديمي الدولي 2015 ، وقيادة ورشة ارتجال تحت مسمي "الممثل الشامل" مصر2016 ، قيادة ورشة الارتجال والتفكير الإبداعي للممثل بجامعة مارسيليا - فرنسا 2017 ، وقيادة ورشة الارتجال والتفكير الإبداعي للممثل بمركز القيروان للفنون الدرامية والركحية - القيروان – تونس 2018 ،وقيادة ورشة الارتجال والتفكير الإبداعي للممثل بجامعة بيزانسون - فرنسا 2019.