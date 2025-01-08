هيفا وهبي تتألق بإطلالة شتوية خلابة في أحدث جلسة تصوير لها بمدينة جنوى الإيطالية - بالصور

ميرنا وليد - بيروت - تألقت الفنانة اللبنانية هيفا وهبي في أحدث جلسة تصوير لها من مدينة جنوى الإيطالية، حيث ظهرت بإطلالة مميزة مرتدية فستانًا تركوازيًا غامق قصيرًا يتناسب مع أجواء المدينة الساحرة، وأضافت لمسة من الفخامة بإرتداء جاكيت فرو أبيض، مما منحها إطلالة أنيقة وعصرية.



جلسة التصوير لاقت إعجاب متابعيها، الذين أشادوا بذوقها الرفيع وأسلوبها المميز في الموضة.

من ناحية أخرى تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، خبراً مفاده تعاقد الممثل السوري مكسيم خليل على بطولة مسلسل "المشتبه الرابع"، إلى جانب الفنانة اللبنانية هيفا وهبي، من دون تأكيد من مكسيم خليل أو من الجهات المعنية حتى الآن.

وقد أعلنت هيفا وهبي تعاقدها على بطولة مسلسل "المشتبه الرابع"، المقرر تصويره في الفترة المقبلة، في دول عديدة، من بينها مصر.

وشاركت هيفا متابعيها، مجموعة صور لها من احتفالها بتعاقدها على المسلسل، وتقطيع قالب الحلوى، وذلك أثناء تواجدها في القاهرة.

مسلسل "المشتبه الرابع" تأليف مينا دكران، إخراج ليث الرّبايعة، وبحسب ما يتم تداوله، فمن المقرر عرضه على "نتفليكس".