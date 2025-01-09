خاص وبالفيديو - كريم رحباني : " هكذا دفعت حقوق الساسيم لوالدي غدي الرحباني .. وأنا وزوجتي بسمة إن شاء الله للأبد "

ميرنا وليد - بيروت - فيلم One Last Time آخر واحد شارك في مهرجان البحر الأحمر السينمائي بدورته الرابعة التي حملت عنوان "للسينما بيت جديد"، ويمثل في العمل عفيف مزبودي، إيلي نجيم، أسمهان الهلالي، سيلفي حاتم وهادي عيسى وهو كتابة غدي وكريم رحباني وإخراج كريم رحباني.



يتمحور العمل عن رجل يدعى توفيق وهو في الثمانينيات من عمره، يدخل في دوامة الحزن بعد رحيل أصدقائه واحد تلو الآخر، ولاحقاً توقظ سيدة جميلة شغفه بالحياة من جديد.

خلال تواجد سفيرة الإعلام الهادف رئيسة تحرير موقع "الفن" الإعلامية هلا المر في المملكة العربية السعودية لتغطية فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي كان لها لقاءً مع المخرج كريم رحباني تحدث فيه بعمق عن فيلم One Last Time آخر واحد، كما تحدث عن السلسلة الوثائقية التي قدمها Dark Minds، وعن حملة مشوار راحين مشوار وغيرها من الأمور.

تشاهدون تفاصيل اللقاء في الفيديو المرفق: