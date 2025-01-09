شكرا لقرائتكم خبر عن عصام كاريكا: عملت أغاني كثيرة مع محمد هنيدي ويجمعنا تاريخ كبير أفلام إذاعة والان مع تفاصيل الخبر

أكد المطرب والملحن عصام كاريكا، عمله مع الكثير من نجوم الطرب الشعبي وعمل 17 أغنية للفنان الراحل حسن الاسمر، قائلا: "حسن الأسمر كان صديقي وغنى في فرحي وهو كان مثقف لكن معرفش كان بيتكلم لغات ولا لا ولكن كان جدع جدا".

وأضاف عصام كاريكا، خلال لقاء ببرنامج "كلام في الفن"، المذاع على قناة الوثائقية، اليوم، عشقه للمطرب الشعبي حكيم وأيضا بهاء سلطان وحمادة هلال، مشيرا إلى أنه عمل أغاني كثيرة مع النجم محمد هنيدي ومسلسلات في الإذاعة ولهم تاريخ كبير يجمعهم في الأعمال الفنية.

وأشار، إلى أنه ما زال يطلب في حفلات وأفراح في بلده أسوان ويستجيب دائما، متابعا: "اطلبت في حفلات كتير في اسوان بعد الشهرة وعملت حفلات كتير ولما بطلب بروح وليا أهلي ولما بيجي لي ضيوف من بره مصر بخدهم يشوفوا أسوان"، كما لفت إلى أنه أكثر أغاني تطلب منه في الحفلات والأفراح أغنية "بعد التحية" وفي الافراح "شنكوتي".