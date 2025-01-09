شكرا لقرائتكم خبر عن دويتو جديد يجمع نداء شرارة وزينب حسن بعنوان "من غيابه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتعاون المطربة الأردنية نداء شرارة وزينب حسن فى دويتو جديد يحمل اسم "من غيابه"، من كلمات أحمد العزب، وألحان كامل الجندى، وتوزيع الموسيقى هشام البنا، ومن المقرر أن يتم طرحه الأيام المقبلة على يوتيوب.



نداء شرارة وزينب حسن والملحن كامل الجندى

وطرحت المطربة الأردنية نداء شرارة العام الماضى، أغنية بعنوان "حوش الدلع"، على موقع يوتيوب، والأغنية من كلمات عمر المصرى، وألحان عمر الشاذلى، وتوزيع عمر الخضرى.



نداء شرارة وزينب حسن والملحن كامل الجندى

وقبل أغنية "حوش الدلع" طرحت شرارة أغنية "ودع كل شيء"، وهى من كلماتها وألحانها، وتوزيع الموسيقى ومكس وماستر خالد مصطفى، بعد أغنية "نفخر بملكة هاشمية" التي تخطت نص مليون مليون مشاهدة.



نداء شرارة وزينب حسن والملحن كامل الجندى

وكانت نداء شرارة، شاركت العام الماضى في الدورة الـ32 من مهرجان الموسيقى العربية، وذلك بعد غيابها ثلاث سنوات عن مهرجان الموسيقى العربية، وقدمت العديد من الأغاني الطربية، منها "العيون السود"، "أنا بعشقك"، "القريب منك بعيد"، "قابلت كتير"، كما قدمت من أغنياتها الخاصة أغنية "بحبك بجد"، وكان الحفل بقيادة المايسترو إيهاب عبد الحميد.