شكرا لقرائتكم خبر عن أنغام: "أنا السبب إن الناس تعرف جانب جديد من أكرم حسنى" والان مع تفاصيل الخبر

قالت النجمة أنغام خلال حفل إطلاق فيديو كليب تيجي نسيب أحد أغنيات ألبومها الأخير: "أحيى فريق عملي وزملائي الكبار سواء الشعراء والملحنين، لأنهم في حياتي هم العنصر الأهم والأكبر، هم السند والمبدعين الحقيقين، الذين يبدأون النجاح ثم يأتى دورى أنا لأكون الصوت الذي يقدم إبداعهم".

وتابعت أنغام: "كما أشكر الفريق المهم الذي يكون خلف الكواليس وهم مهندسين الصوت الذين يملكون في إيدهم خلاصة العمل قبل أن يخرج النور، وأشكر كذلك الفنان الجميل أكرم حسنى الذى كنت سبباً في أن يتعرف الناس على جانب جديد لديه".

وحضر حفل إطلاق كليب تيجى نسيب عدد من الفنانين والإعلاميين، منهم لفنان أكرم حسني، والفنان حسن الشافعي، والشاعر أمير طعيمة وزوجته الفنانة التونسية يسرا الجديدى، والإعلامية لميس الحديدي، والفنان محمد الشرنوبى، والمذيع محمد نشأت، المخرج طارق رفعت والموزع الموسيقى طارق مدكور ومهندس الصوت والموزع أمير محروس، المذيعة هند رضا.والملحن إيهاب عبّد الواحد.

وتعاونت أنغام في ألبومها الأخير مع كبار الشعراء والملحنين والموزعين، واستطاعت أن تطرب جمهورها بـ 12 أغنية، حيث طرحت في البداية أغنية "وبقالك قلب"، وهي من كلمات أمير طعيمة وتوزيع وميكس وماستر طارق مدكور، ولحن رياض الهمشرى الذى رحل عن عالمنا منذ 17 عاماً، أما ثانى أغنية جاءت بعنوان "هو أنت مين" وهي من كلمات هالة الزيات، ولحن محمود خيامى، وتوزيع طارق مدكور.

وجاءت الأغنية الثالثة بعنوان "موافقة" من كلمات حدوتة، ولحن إيهاب عبد الواحد، وتوزيع مصطفى نجم، والأغنية الرابعة بعنوان "إيه الأخبار" من كلمات نادر عبد الله، ولحن أحمد الناصر، وتوزيع تميم.

وجاءت الأغنية الخامسة بعنوان "خليك معاها" من كلمات أكرم حسنى، ولحن إيهاب عبد الواحد، وتوزيع نادر حمدى، وجاءت الأغنية السادسة بعنوان "اسكت" وهى من كلمات نور عبد الله، ولحن مصطفى العسال، وتوزيع محمد العشى ، أما الأغنية السابعة فجاءت بعنوان "هقولك إيه" وهى من كلمات أمير طعيمة، ولحن إيهاب عبد الواحد، وتوزيع محمد العشى، وجاءت الأغنية الثامنة بعنوان "كان برىء" وهى من كلمات نادر عبد الله ولحن تامر عاشور، وتوزيع نادر حمدي.

‎وحملت الأغنية التاسعة اسم "القلوب اسرار" من كلمات آمار مصطفي، ولحن شرنوبي، وتوزيع تميم، والأغنية العاشرة باسم "ماكنش وقته" من كلمات أمير طعيمة، ولحن إيهاب عبد الواحد، وتوزيع مادي.

‎وجاءت الأغنية الحادية عشرة للنجمة أنغام بعنوان "بنعمل حاجات" من كلمات أمير طعيمة ولحن عزيز الشافعي، وتوزيع خالد سليمان، أما الأغنية الثانية عشر والأخيرة وهى الأغنية الرئيسي للألبوم والتي جاءت بعنوان "تيجى نسيب" هى من كلمات أكرم حسني، ولحن إيهاب عبد الواحد، وتوزيع حسن الشافعى.



أنغام من حفل إطلاق كليب تيجى نسيب



الفنانة أنغام



أنغام تتحدث للحضور



نجل الفنانة أنغام