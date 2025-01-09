الامارات | 3 أخطاء غذائية تدمر الأمعاء

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوضحت الدكتورة يلينا ماسلينيكوفا أخصائية أمراض الجهاز الهضمي في تصريح لصحيفة "إزفيستيا"، إلى أن الوقاية من أي مرض أسهل بكثير من علاجه. وبالنسبة لصحة الأمعاء كل شيء يعتمد على تغذية الشخص. وهناك ثلاثة أخطاء شائعة في التغذية تدمر الأمعاء.

1 - الأطعمة المكررة. هذه الأطعمة تخضع لعمليات معالجة عديدة من أجل تحسين مذاقها وزيادة مدة صلاحيتها- المأكولات السريعة، رقائق البطاطس المقلية، مختلف أنواع الحلويات، الأطعمة التي تحتاج إلى تسخين فقط وغيرها.

2 - قلة الألياف الغذائية. وتقول: "من الضروري أن يحتوي النظام الغذائي على كمية كافية من الألياف الغذائية الموجودة في الفواكه والخضروات والحبوب والبذور والمكسرات، حيث أن بكتيريا الأمعاء تنتج بواسطتها أحماض دهنية قصيرة السلسلة الضرورية لصحة الأمعاء".

3 - المشروبات الكحولية. تؤثر المشروبات الكحولية سلبا في وظيفة وبنية الخلايا المعوية.

وتقول: "يؤدي تناول الكحول، إلى تورم والتهاب مؤقت في الخلايا المعوية، ما يعيق امتصاص المواد المغذية الدقيقة والكبيرة الضرورية. أي أن الجسم في حالة تناول الكحول بانتظام سيعاني من نقص العناصر الغذائية بصورة مزمنة. وهذا وفقا لها يؤدي إلى تساقط الشعر، هشاشة الأظافر، جفاف الجلد، فقدان الأمعاء لوظيفتها الحاجزة، وقد تحدث ردود فعل تحسسية".

وبالإضافة إلى ذلك، تؤثر التوابل الحارة والكافيين والخل والأطعمة المدخنة والمعلبات ومحسنات النكهة سلبا في الأمعاء. لأنها تدمر الحاجز المخاطي وتسبب الالتهابات ما يؤدي إلى انخفاض كثافة الاتصالات الخلوية في الأمعاء وبالتالي تتطور متلازمة فرط نمو البكتيريا ومتلازمة فرط نمو الفطريات.