إطلالة بالغة الأناقة لـ مي عمر.. وهذه تفاصيلها وسعرها

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة المصرية مي عمر الجمهور مجموعة صور عبر حسابها الخاص وثقت من خلالها إطلالتها المميزة والبالغة الأناقة باللون اللافندر.

وقد ظهرت مي عمر مرتدية فستاناً بقصة بلايزر، قصير وضيق من علامة Mach & Mach التجارية ويصل سعره بحسب موقع البيع إلى الـ 1595 دولار أميركي.

وقد نسقت معهه حذاء بالكعب العالي شقاق ومزين باللون الفضي، إضافة إلى حقيبة يد باللون الفضي وميزينة باللون البنفسجي، ويصل سعرها الى الـ 2495 دولار.

ومن الناحية الجمالية، رفعت شعرها عن وجهها بالكامل، وطبقت ماكياج ناعم يليق بالإطلالة الناعمة.

واكتفت مي عمر بالتعليق على المنشور مستخدمة رمز قلب باللون البنفسجي.

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