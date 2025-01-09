خاص وبالفيديو - تامر المهدي يكشـ ف إلى العلن عن سر حدث خلال تصوير " سكر "

ميرنا وليد - بيروت - إنه الممثل والمؤلف المصري تامر المهدي، الذي قدم أول تجربة إخراجية له من خلال الفيلم السينمائي الغنائي "سكر" في جزئه الأول والثاني، وقد تواجد في عرض "سكر: سبعبع وحبوب الخرزيز"، ضمن الأفلام الرئيسية المشاركة لهذا العام في فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي أي في دورة المهرجان الرابعة التي أقيمت وحملت عنوان "للسينما بيت جديد"، وكان لسفيرة الإعلام الهادف رئيسة تحرير موقع "الفن" الإعلامية هلا المر لقاءً معه هناك.



"سكر: سبعبع وحبوب الخرزيز"، وهو من رؤية وكلمات النص الغنائي لـ هبة حمادة، ألحان إيهاب عبد الواحد، توزيع أحمد طارق يحيى.

يستوحي "سكر" قصته من رواية "Daddy Longs Legs" العالمية الشهيرة بـ "صاحب الظل الطويل"، حيث تدور أحداثه حول يوميات مجموعة من الأطفال واليافعين الذين يعيشون في دار للأيتام ويتعاونون معاً لمواجهة ظروفهم الحياتية الصعبة تحت إدارة قاسية للدار، في وقت يرسمون فيه أحلاماً وردية لمستقبل مشرق ينتظرهم.

تأتي سلسلة أفلام "سكر" من بطولة الممثلين ماجدة زكي، محمد ثروت، حلا الترك، معتز هشام، بافلي ريمون، ياسمين العبد، وديمه أحمد، محمد حربي، هاجر محمد وغيرهم.

تفاصيل اللقاء مع تامر المهدي في الفيديو المرفق: