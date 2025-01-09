الامارات | 6000 دولار تعويض لرجل جرحته شفرة حلاقة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

حصل رجل على تعويض قدره 5000 جنيه إسترليني حوالي (6,245 دولار ) من شركة حلاقة بعد أن جرح نفسه أثناء الحلاقة بأحد منتجاتها.

واشترى نيك سيلفرثورن، 48 عامًا، من لندن، ماكينة حلاقة جديدة خلال عطلة عيد الميلاد قبل عام. وقال إنه زار متجر سينسبري المحلي في ريتشموند لشراء ماكينة حلاقة مقابل 2.50 جنيه إسترليني )حوالي ثلاثة دولارات) .

ولكن عندما بدأ في الحلاقة، بدأ "ينزف بشدة" وقال أنه لاحظ بعد بضع ثوانٍ أنه بدأ ينزف بشدة على خده الأيسر ثم على جانبه الأيمن أيضًا "وقبل أن أدرك ذلك، كان الدم يسيل على وجهي." وقال نيك، الذي يحلق ذقنه منذ حوالي 30 عامًا، إن هذه الجروح كانت مختلفة عن الجروح المعتادة التي يعاني منها أثناء الحلاقة الفردية. وبعد فحص الشفرة، وجد بستاني المناظر الطبيعية أن إحدى شفراتها كانت منفصلة.

فقرر سيلفرثورن مقاضاة الشركة المصنعة لشفرات الحلاقة بعد أن استغرقت الجروح أسابيع للشفاء وتركت له ندوبًا. والتقط صورًا لوجهه النازف واحتفظ بشفرة الحلاقة والعلبة والإيصال.

وبعد ذلك، قام بتكليف شركة محاماة، اتصلت بدورها بالمتجر الذي اشترى منه الشفرات والذي أحالهم إلى شركة Wilkinson Sword.. وبعد إرسال المنتج للاختبارات، عرضت شركة إنتاج شفرات الحلاقة العملاقة تسوية مع سيلفرثورن مقابل 5000 جنيه إسترليني دون الاعتراف بالمسؤولية.

وعلق سيلفرثورن: "لم يكن هذا جرحًا عاديًا أثناء الحلاقة. لقد قطع بشرتي. ونزفت جروحي لأكثر من عشرين دقيقة". ونقلت صحيفة "مترو" عن جاك كلاين، خبير مسؤولية المنتج الذي حسم القضية في غضون 10 أشهر "لا يفكر الكثير من الأشخاص الذين أصيبوا بجروح أثناء الحلاقة في مقاضاة إحدى أكبر شركات شفرات الحلاقة في العالم. لكن نيك فعل ذلك ومن خلال الاحتفاظ بشفرة الحلاقة كدليل فاز بتسوية".