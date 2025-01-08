فتح باب التسجيل لدراسة الدبلوم في تخصصات صناعة الخطوط الحديدية‎

اضغط هنا ). أعلن المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية (سـرب), فتح باب التسجيل لخريجي الثانوية العامة، للتدريب في برنامج الدبلوم وينتهي بتخريج فنيي صيانة البنية التحتية، وصيانة العربات والقاطرات، والإشارات والاتصالات والتحكّم، إلى جانب قيادة القطارات، وذلك ضمن عدد من التخصصات النوعيّة في صناعة الخطوط الحديدية، وينتهي البرنامج بالعمل في الشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار"، ويتيح المعهد التسجيل من 8 يناير حتى الثلاثاء 21 يناير الجاري عبر الرابط : (). وأوضح مدير عام المعهد سلطان السلطان, أن التدريب سيبدأ الأحد 20 إبريل 2025م في مقر المعهد بمدينة بريدة، ويستمر سنتين، متبوعة بستة أشهر كتدريب على رأس العمل في شركة "سار", وسيتقاضى الطالب مكافأة شهرية تبلغ ألفي ريال للسنة الأولى وترتفع إلى 3 آلاف ريال شهريًا خلال التدريب في السنة الثانية، ويُسجل فور التحاقه في التأمينات الاجتماعية، ويحصل المتدرب على تأمين طبي شامل. وأشار إلى أن الاشتراطات اللازمة للالتحاق في البرنامج, أن يكون سعودي الجنسية، وحاصلًا على شهادة الثانوية العامة "المسار العلمي" بمعدل لا يقل عن 80%، وحاصلًا على 70% في اختبار القدرات العامة، ولائقًا طبيًا، ولا يتجاوز عمره 23 عامًا، إضافة إلى اجتياز اختبار القبول والمقابلة الشخصية.



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