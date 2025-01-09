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مخالفات المرور.. خطوات استخراج شهادة بيانات رخصة السيارة

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القاهرة - سامية سيد - كتب عبد الرحمن سيد

الخميس، 09 يناير 2025 10:30 ص

حددت إدارة المرور، مجموعة من الشروط الأوراق المطلوبة لاستخراج شهادة بيانات لرخصة القيادة، ويجب أن يلتزم بها السائق لكى يتم الحصول عليها، ومنها:

- تقديم طلب استخراج شهادة بيانات رخصة قيادة على نموذج.

- تقديم صورة بطاقة الرقم القومى بعد الاطلاع على الأصل.

- تقديم رخصة القيادة أو مذكرة فقدها.

-نقل القيد أو الملكية فى حالة انتهاء أو عدم وجود الرخصة.

-صورة بطاقة الرقم القومى سارية والاطلاع على الأصل.

- رخصة القيادة أو بدل فاقد لها.


 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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