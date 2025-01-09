شكرا لقرائتكم خبر عن مخالفات المرور.. خطوات استخراج شهادة بيانات رخصة السيارة والان مع تفاصيل الخبر

حددت إدارة المرور، مجموعة من الشروط الأوراق المطلوبة لاستخراج شهادة بيانات لرخصة القيادة، ويجب أن يلتزم بها السائق لكى يتم الحصول عليها، ومنها:

- تقديم طلب استخراج شهادة بيانات رخصة قيادة على نموذج.

- تقديم صورة بطاقة الرقم القومى بعد الاطلاع على الأصل.

- تقديم رخصة القيادة أو مذكرة فقدها.

-نقل القيد أو الملكية فى حالة انتهاء أو عدم وجود الرخصة.

-صورة بطاقة الرقم القومى سارية والاطلاع على الأصل.

- رخصة القيادة أو بدل فاقد لها.



