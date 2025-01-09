شكرا لقرائتكم خبر عن حدادًا على الرئيس الأسبق.. إغلاق السفارة السعودية في أمريكا اليوم وغدًا والان نبدء بالتفاصيل



وسيتم استئناف العمل بإذن الله، يوم الإثنين الموافق 13 يناير 2025م.

أخبار متعلقة بين الصغرى والكبرى.. نرصد درجات الحرارة اليوم على مناطق المملكة صور.. مكتبة الملك عبدالعزيز تطلق مبادرة "ثرى السعودية" و"أثر" أرقام الطوارئ وفي حالات الطوارئ -لا سمح الله- يرجى الاتصال على أرقام الطوارئ التالية:

(202) 746-3555

(202) 746-0666

(202) 746-9777

(202) 746-2888 الدمام - شريف احمد - نوهت السفارة السعودية في الولايات المتحدة للمواطنين بأنها ستكون مغلقة يومي الخميس والجمعة الموافق 9-10يناير 2025م، نظرًا لإعلان يوم الحداد الوطني على وفاة الرئيس الأسبق/ جيمي كارتر.وسيتم استئناف العمل بإذن الله، يوم الإثنين الموافق 13 يناير 2025م.وفي حالات الطوارئ -لا سمح الله- يرجى الاتصال على أرقام الطوارئ التالية:(202) 746-3555(202) 746-0666(202) 746-9777(202) 746-2888