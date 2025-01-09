شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل حفل افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية قبل انطلاقه الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينطلق الليلة حفل افتتاح الدورة الـ 14 من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية التي يرأسها شرفيا الفنان الكبير محمود حميدة، وبرئاسة السيناريست سيد فؤاد، بمعبد الأقصر، بحضور عدد كبير من الفنانين وصناع السينما في مصر وأفريقيا، إلى جانب عدد من قيادات الأقصر ومسئوليها.

ومن المقرر أن يشهد حفل الافتتاح تكريم عدد من السينمائيين وصناع السينما في أفريقيا، تقديرا لمشوارهم الفني، وهم: النجم خالد النبوي، المخرج موسى أبسا من السنغال، النجم التونسي أحمد الحفيان، النجمة اكوسيا بيسيا من غانا، المخرج مجدي أحمد علي.

إلى جانب تكريم أسماء عدد من الصناع والسينمائيين الراحلين، أبرزهم النجم الراحل نور الشريف، الذي تحمل الدورة اسمه، إلى جانب كل من: السيناريست عاطف بشاي، والناقد التونسي خميس خياطي، المخرج المغربي الطيب الصديقي، والمخرج ميدهوندو من موريتانيا.

وتقام الدورة الـ 14 من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في الفترة من 8 لـ 14 يناير الجاري، تحت شعار "قمر 14"، ويشارك في لجنة تحكيم الأفلام الطويلة، السيناريست تامر حبيب، والمخرج موسى سنا ابسا من السنغال والمخرج إبراهيم شداد من السودان والمخرجة صوفيا دجاما من الجزائر، والممثلة اكوسوا بوسيا من غانا.

بينما يشارك في لجنة تحكيم الأفلام القصيرة، السيناريست أحمد مراد والناقد عبد الكريم أوكريم من المغرب والناقد نجيب سانيا من السنغال ومن جنوب أفريقيا أندريا فوجس ومن السودان المخرج والسيناريست أمجد أبو العلا، أما أعضاء لجنة تحكيم مسابقة أفلام الدياسبورا، المنتج جابي خورى والمخرج أمير رمسيس ومديرة مهرجان نياف ماهن بونيتى، وأعضاء لجنة تحكيم مسابقة افلام الطلبة محمد شفيق ومني الصبان وهشام جمال".