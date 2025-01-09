شكرا لقرائتكم خبر عن خالد النبوى سقف جديد للإبداع.. كتاب تكريم "رام" بمهرجان الأقصر السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

تحتفى الدورة الـ14 من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، بالنجم خالد النبوى، وذلك من خلال كتاب بعنوان خالد النبوى سقف جديد للإبداع، من تأليف أيمن الحكيم، ويزين غلاف الكتاب شخصيات خالد النبوى الشهيرة، مثل شخصية الإمام من مسلسل الإمام الشافعى وطومان باى من مسلسل ممالك النار والسادات من مسرحية "كامب ديفيد" العالمية ومحمود عبد الظاهر من مسلسل "واحة الغروب"، وولى العهد فى المصير مع المخرج يوسف شاهين، والذى قدم معه أيضا شخصية "رام" فى فيلم المهاجر الشهير، إضافة إلى ذلك يشهد المهرجان تكريمه ضمن فعاليات المهرجان وعرض 4 وهم "المواطن، المهاجر، الديلر، يوم وليلة"، وهى الدورة التى تحمل اسم الراحل نور الشريف.



كتاب تكريم خالد النبوي في مهرجان الأقصر

تنطلق فعاليات الدورة اليوم الخميس ويشهد المهرجان تكريم المخرج مجدى أحمد على، والمخرج موسى ابسا من السنغال، والممثلة والمخرجة اكوسوا بوسيا من غانا، والفنان أحمد الحفيان من تونس.

ويشارك فى لجنة تحكيم الأفلام الطويلة، السيناريست تامر حبيب، والمخرج موسى سنا ابسا من السنغال والمخرج إبراهيم شداد من السودان والمخرجة صوفيا دجاما من الجزائر، والممثلة اكوسوا بوسيا من غانا.

ويشارك فى لجنة تحكيم الأفلام القصيرة، السيناريست أحمد مراد والناقد عبد الكريم أوكريم من المغرب والناقد نجيب سانيا من السنغال ومن جنوب أفريقيا أندريا فوجس ومن السودان المخرج و السيناريست أمجد أبو العلا.

أما أعضاء لجنة تحكيم مسابقة أفلام الدياسبورا، المنتج جابي خورى والمخرج أمير رمسيس ومديرة مهرجان نياف ماهن بونيتى، وأعضاء لجنة تحكيم مسابقة افلام الطلبة محمد شفيق ومني الصبان وهشام جمال".

وإهداء الدورة الـ14 لروح كل من المؤلف عاطف بشاى، والمخرج المغربى الطيب الصديقى، والمخرج الموريتانى ميدو هوندو، والمخرجة السنغالية صافى فاى.

مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية يرأسه شرفيًا الفنان محمود حميدة، ويقام خلال الفترة من 9 إلى 14 يناير 2025، وتقيمه وتنظمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين منذ عام 2011، بدعم من وزارات الثقافة، السياحة والآثار، هيئة تنشيط السياحة، وزارة الخارجية، وزارة الشباب والرياضة، ومحافظة الأقصر، ونقابة المهن السينمائية.