انت الان تتابع شاهد رجلين وكلبهما حاصرتهم النيران.. مصرع شخصين وإخلاء 100 ألف من جحيم لوس أنجلوس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في:

فيما لقي شخصان مصرعهما واحترق ألف مبنى وتم إخلاء 100 ألف شخص من جحيم حرائق غابات لوس أنجلوس، كشفت لقطات مرعبة عن رجلين وكلبهما محاصرين في منزل، بينما أحاطت بهم النيران.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، أظهر المقطع المرعب الذي تم تسجيله من داخل المنزل كيف أحاطت ألسنة اللهب التي يبلغ ارتفاعها عشرات الأقدام بالممتلكات، والتي يمكن رؤيتها بوضوح من خلال النوافذ الممتدة من الأرض إلى السقف، في مشهد يذكرنا بفيلم الكوارث في هوليوود.

يمكن سماع الرجل، الذي لم يتم التعرف على هويته على الفور، وهو يخبر كلبه: "ستكون بخير"، بينما يطلب من الرجل الآخر الابتعاد عن النوافذ وسط مخاوف من تحطمها.

وحسب شبكة "فوكس نيوز"، خرج الرجلان من المنزل، لكن لا يعرف أحد ما حدث لهما وللكلب بعد ذلك.

وحسب وكالة "رويترز"، قدم حاكم كاليفورنيا جافين نيوسوم إحاطة إعلامية مع الرئيس جو بايدن في محطة إطفاء في منطقة لوس أنجلوس، ومن أبرز ما جاء في الإحاطة:

أن شخصين قد لقيا مصرعهما في الحريق بمنطقة إيتون، بينما دمرت الحرائق أكثر من 1000 مبنى، واحترق أكثر من 5000 فدان في باسيفيك باليساديس.

وقال نيوسوم إنه تم إجلاء أكثر من 100 ألف شخص.

وكان أكثر من 750 رجل إطفاء يكافحون الحرائق، بالإضافة إلى قوات الحرس الوطني وطائرات

وطلب نيوسوم 250 سيارة إطفاء مع 1000 رجل إطفاء.

كما طلب نيوسوم المساعدة من ولايات أخرى بما في ذلك نيفادا وأوريجون وواشنطن.

وعبر نيوسوم عن "امتنانه العميق" لبايدن لما قال إنه استجابة فورية من البيت الأبيض بما في ذلك إعلان الكارثة.