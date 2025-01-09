انت الان تتابع تسرب وقود وخطر حريق.. "التجارة" تستدعي 143 مركبة هوندا "Pilot" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 143 مركبة هوندا "Pilot" 2023- 2025؛ لاحتمالية انفصال وصلة ربط أنبوب فتحة تعبئة الوقود مع خرطوم تعبئة خزان الوقود، قد يؤدي إلى تسرب الوقود حال وقوع حادث مما يزيد من خطر نشوب حريق.

وأوضحت الوزارة أن الإجراء المطلوب هو التحقّق من شمول رقم هيكل المركبة من خلال Recalls.sa، والتواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا.

كانت هذه تفاصيل خبر تسرب وقود وخطر حريق.. "التجارة" تستدعي 143 مركبة هوندا "Pilot" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.