ضبط مواطن لإشعاله النار في الغطاء النباتي بالرياض

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 09 يناير 2025, 1:47 مساءً

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة لإشعاله النار في أراضي الغطاء النباتي في منطقة الرياض. وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه. وأكدت القوات أن عقوبة إشعال النار أو استعمالها في أراضي الغطاء النباتي غرامة تصل إلى (3000) ريال، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

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