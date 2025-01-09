انت الان تتابع أسرة "المساعيد" تحتفل بزواج "وليد الزهراني" في جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 09 يناير 2025, 12:38 مساءً

احتفلت أسرة المساعيد بزواج ابنهم الشاب وليد بن خالد الزهراني، على كريمة عبدالله عبدالرحيم الزهراني. جاء ذلك في حفل أقيم بإحدى قاعات الأفراح بجدة، وسط حضور أهالي وأقارب العروسين.

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