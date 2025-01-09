شكرا لقرائتكم خبر عن رضا البحراوى لـ الخليج 365: الحمد لله استرديت عافيتى وأزمة وعدت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طمأن المطرب رضا البحراوى جمهوره بعد الوعكة الصحية الشديدة التى تعرض مؤخرا لها وقال البحراواى لليوم السابع :" الحمد الله أزمة وعدت على خير ورغم أنها كانت شديدة لكن " كل اللى بيجيبوا ربنا كويس وزى الفل " وأضاف البحراوى أنه استعاد عافيته وبدأ فى ممارسة حياته الفنية والعودة الى عالم الحفلات والأغانى، ووجه البحراوى الشكر لكل جمهوره الذى كان يدعوا له خلال هذه الوعكة الصحية واصدقائه الذين حاولوا التواصل معه أيضا.

كان قد تعرض المطرب الشعبى رضا البحراوي، لوعكة صحية شديدة، ظن البعض أنه ليس دور برد ومتحور كورونا، وقال محمد صلاح مدير أعمال الفنان رضا البحراوي في تصريح لـ"الخليج 365"، إن رضا مصاب بدور برد شديد ولا يزال يتلقى العلاج والمحاليل ولكنه غير مصاب بمتحور كورونا كما أشيع.

ورزق الفنان رضا البحراوى، في شهر أغسطس الماضى بمولود جديد أطلق عليه اسم ريان، وهو الابن الثامن للمطرب رضا البحراوي، حيث سبق وكشف خلال لقائه في برنامج "صاحبة السعادة" مع الفنانة إسعاد يونس على قناة dmc أنه متزوج من اثنين ولديه 7 أبناء قائلا: "بحب العزوة والأطفال".