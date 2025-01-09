استراليا المفتوحة: قرعة صعبة لديوكوفيتش

الرياص - اسماء السيد - ملبورن : يستهل الإيطالي يانيك سينر المصنف أول عالميا حملة الدفاع عن لقبه في بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، في كرة المضرب بمواجهة التشيلي نيكولاس خارِّي صاحب الضربات القوية، فيما أوقعت القرعة التي سحبت الخميس الصربي نوفاك ديوكوفيتش حامل الرقم القياسي في عدد الألقاب (10) في مسار محفوف بالمخاطر مع إمكانية مواجهة الإسباني كارلوس ألكاراس في ربع النهائي.

وتغلب سينر الذي يتربع على عرش رابطة اللاعبين المحترفين بفارق أكثر من 4 آلاف نقطة عن مطارده المباشر الألماني ألكسندر زفيريف وفقا للتصنيف الذي نشر الاثنين، على الروسي دانييل مدفيديف في نهائي البطولة العام الماضي.

كان اللقب الأول الكبير للإيطالي في مسيرته الاحترافية، واضاف غليه بطولة فلاشينغ ميدوز هذا الصيف، قبل أن يختم الموسم بتتويجه بلقب بطولة الماسترز الختامية "أيه تي بي".

ومع ذلك، تورط المصنف الأول في قضية منشطات مزعومة، بعد اكتشاف آثار صغيرة من كلوستيبول (ستيرويد) في جسده مرتين في آذار/مارس الماضي. تمت تبرئته من قبل الوكالة الدولية لنزاهة التنس قبل أن تستأنف الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا) بانتظار صدور حكم في القضية.

وفي حال فرض المنطق نفسه، سيلتقي الإيطالي البالغ من العمر 23 عاما مع اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس أو الأسترالي أليكس دي مينور في ربع النهائي، ومع مدفيديف في نصف النهائي.

في المقابل، يبدأ ديوكوفيتش الاول عالميا سابقا والسابع حاليا مشواره في البطولة بمواجهة الأميركي نيشيش باسافاريدي المشارك ببطاقة دعوة.

وسيتعين على الصربي الذي خرج من موسم 2024 بدون لقب غراند سلام، لأول مرة منذ 2017، بذل الكثير من الجهد لمحاولة الفوز بلقب كبير جديد في بطولته المفضلة ورفع غلته الى 25 غراند سلام.

لكن طريق "دجوكو" محفوفة بالمخاطر كونه قد يلاقي البلغاري غريغور ديميتروف العاشر في ثمن النهائي، ثم ألكاراس في ربع النهائي، وزفيريف في نصف النهائي.

ويبدأ ألكاراس مشواره بمواجهة الكازاخستاني ألكسندر شفتشنكو الذي نجح مؤخراً في التغلب على تسيتسيباس في كأس يونايتد للمنتخبات المختلطة، فيما يستهل زفيريف المنافسة بمواجهة الفرنسي لوكاس بوي الذي حصل على بطاقة دعوة.

ولدى السيدات، تبدأ البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة الأولى عالميا دفاعها عن لقبها ضد بطلة فلاشينغ ميدوز السابقة الأميركية سلون ستيفنز.

وتسعى البيلاروسية إلى أن تصبح أول امرأة منذ السويسرية مارتينا هينغيس (1997 1999) تفوز بثلاثة ألقاب متتالية في استراليا.

وتواجه الأميركية كوكو غوف الثالثة بدورها بداية صعبة ضد بطلة أستراليا المفتوحة 2020 مواطنتها صوفيا كينين.

في المقابل، حظيت البولندية إيغا شفيونتيك الثانية عالميا ببداية سهلة ضد المتخصصة في منافسات الزوجي التشيكية كاترينا سينياكوفا المصنفة 46 عالميا، لكنها قد تلاقي في طريقها الكازاخستانية إيلينا ريباكينا السادسة والأميركية إيما نافارو الثامنة.

وتواجه الإيطالية جازمين باوليني، وصيفة بطلة رولان غاروس وويمبلدون والمصنفة الرابعة عالميا، لاعبة صاعدة من التصفيات، والأمر ذاته بالنسبة للصينية جنغ تشينوين الخامسة وصاحبة ذهبية اولمبياد باريس والتي خسرت أمام سابالينكا في نهائي بطولة استراليا العام الماضي.

وتفتتح اليابانية ناومي أوساكا المتوجة بأربعة ألقاب كبرى بينها استراليا في عامي 2019 و2021، مشوارها بمواجهة الفرنسية كارولين غارسيا في تكرار لمباراة الدور الأول العام الماضي والتي فازت بها الأخيرة.