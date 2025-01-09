الأمير ويليام لزوجته كيت: "نحبك أيتها القوية الرائعة"

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: نشر الأمير ويليام تحية مؤثرة بمناسبة عيد ميلاد زوجته كيت ميدلتون الـ43، وكتب أمير ويلز عبر موقع إنستغرام الخميس: "القوة التي أظهرتها خلال العام الماضي كانت رائعة" ، في إشارة إلى معركتها الأخيرة مع السرطان.

وأضاف ويليام، البالغ من العمر 42 عامًا، نيابة عن أطفاله الثلاثة : "جورج، شارلوت، لويس وأنا فخورون بك للغاية، عيد ميلاد سعيد، كاثرين،نحن نحبك".

وشارك ويليام صورة لم يسبق لها مثيل لـ "الزوجة والأم الرائعة" وهي تبتسم على وسائل التواصل الاجتماعي، وظهرت ميدلتون وهي تضع يديها في الجيوب الأمامية لجينزها في الصورة بالأبيض والأسود، التي التقطها مات بورتيوس.

وأكملت إطلالتها بقميص أبيض وسترة سوداء ووشاح منقوش، فيما أبقت على شعرها البني منسدلاً في موجات فضفاضة.

تزوج ميدلتون من ويليام في أبريل 2011، وبين عامي 2013 و2018، رحب الزوجان بجورج، الذي يبلغ من العمر الآن 11 عامًا، وشارلوت، التي تبلغ من العمر الآن 9 أعوام، ولويس، الذي يبلغ من العمر الآن 6 أعوام.

وكشفت ميدلتون في يناير 2024 أنها ستتراجع عن واجباتها الملكية للخضوع لعملية جراحية في البطن، وبعد أشهر من انتشار الشائعات - بما في ذلك نظريات المؤامرة حول وجود بديل لها - حول غيابها، كشفت ميدلتون عن تشخيص إصابتها بالسرطان.

وقالت في مقطع فيديو في آذار (مارس) 2024: "لقد بذل ويليام وأنا كل ما في وسعنا لمعالجة وإدارة هذا الأمر بشكل خاص من أجل عائلتنا الصغيرة".

وأعلنت ميدلتون في أيلول (سبتمبر) 2024 أنها خالية من السرطان بعد إكمال العلاج الكيميائي ، وقد ظهرت العائلة المالكة منذ ذلك الحين في مناسبات عامة متعددة .

كما شارك الملك تشارلز الثالث، الذي يعاني أيضًا من مرض السرطان ، رسالة تهنئة بعيد ميلاد ميدلتون عبر قصص إنستغرام يوم الخميس.

وكتب هو والملكة كاميلا في بيان مشترك إلى جانب رمز تعبيري على شكل كعكة: "عيد ميلاد سعيد لأميرة ويلز".