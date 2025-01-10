كأس إنكلترا: إيفرتون يبلغ الدور الرابع بعد ساعات من إقالة مدربه دايش

الرياص - اسماء السيد - لندن : بعد ساعات من إقالة مدربه شون دايش، بلغ إيفرتون الدور الرابع من مسابقة كأس إنكلترا لكرة القدم، بعد فوزه على ضيفه بيتربورو يونايتد من الدرجة الثالثة 2 0 الخميس في الدور الثالث.

سجل بيتو من غينيا بيساو هدف السبق في الدقيقة 42، وأمّن السنغالي إيليمان نداي الفوز من ركلة جزاء (90+8).

وأقال إيفرتون المدرب دايش بعد عامين من تسلّمه مهامه الفنية، وسلّم الإدارة الفنية مؤقتا إلى لايتون باينز مدرب ما دون 18 عاما والقائد المدافع شيموس كولمان، ريثما يعيّن النادي مدربا بشكل دائم.

ويكافح إيفرتون مرة أخرى لتجنب الهبوط من بريميرليغ بعد فوزه بمباراة واحدة فقط من آخر 11 مباراة، وكانت أمام ولفرهامبتون المتعثر في كانون الأول/ديسمبر. يحتل المركز السادس عشر في الدوري برصيد 17 نقطة متقدما بفارق نقطة يتيمة عن مراكز الهبوط، علما انه لم يفز سوى ثلاث مرات خلال 19 مباراة.

وتأهل فولهام إلى الدور عينه، إثر تغلبه على واتفورد من الـ "تشامبيونشيب" برباعية سجلها البرازيلي رودريغو مونيس (26)، المكسيكي راوول خيمينيس (49 من ركلة جزاء)، الدنماركي يواكيم أندرسن (65) والبلجيكي تيموتي كاستاني (85)، فيما سجل الايرلندي روكو فاتا هدف واتفورد الوحيد (33).