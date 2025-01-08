السعودية | “البيئة” ترصد هطول أمطار في 7 مناطق.. ومكة المكرمة تسجّل أعلى كمية بـ 38.2 ملم في أضم

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

سجّلت منطقة مكة المكرمة أعلى معدلٍ لكميات هطول الأمطار بـ (38.2) ملم، في محافظة أضم، وذلك ضمن (7) مناطق بالمملكة شهدت هطول كميات متفرقة من الأمطار، فيما سجّلت سبت الجارة بالقنفذة (30.8) ملم، والخفج بالليث (28.0) ملم، والعرضية الجنوبية بالعرضيات (16.4) ملم، والمرقبان بأضم (15.2) ملم.

ووفقًا للتقرير اليومي لوزارة البيئة والمياه والزراعة حول كميات هطول الأمطار في مناطق المملكة كافة؛ سجّلت (46) محطة رصد هيدرولوجي ومناخي، خلال الفترة من الساعة التاسعة صباح الثلاثاء 7 يناير وحتى التاسعة صباح اليوم الأربعاء 8 يناير الجاري؛ هطول أمطارٍ في مناطق (الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الشرقية، عسير، الحدود الشمالية، والباحة).

وأشار التقرير، إلى تسجيل الحدود الشمالية (27.0) ملم في الشعبة برفحاء، و(4.4) ملم في العويقلية، و(3.1) في مطار عرعر، و(0.6) ملم في كلٍ من رفحاء، ومطار رفحاء، فيما سجّلت محافظة النماص في منطقة عسير (23.8) ملم في وادي زيد، و(15.3) ملم في بني عمرو، و(11.2) ملم في العاسرة، إلى جانب تسجيل (14.4) ملم في بارق، و (8.8) ملم في تنومة، و(7.8) في عفراء بلقرن، بينما سجّلت منطقة الرياض (13.4) ملم في الحفيرة بالدوادمي، و(3.8) ملم في مطار الملك خالد، و(1.5) ملم في بنبان.

وبيّن التقرير، تسجيل منطقة الباحة (9.0) ملم في جرداء بني علي بالحجرة، و(7.6) ملم في حي النزهة بالباحة، و(7.5) ملم في برحرح بالمندق، و(2.2) في ناوان بالمخواة. فيما سجلت راس مشعاب بالخفجي في المنطقة الشرقية (1.4) ملم، وكل من مطار القوات البحرية بالجبيل، ومطار القيصومة بحفر الباطن (1.2) ملم، وحرس حدود العقير بالأحساء (1.0) ملم. بينما سجّلت الصويدرة في المدينة المنورة (0.6) ملم، ولمعرفة المزيد من التفاصيل حول كميات الأمطار الهاطلة في جميع مناطق المملكة، خلال الفترة المذكورة، يمكنكم زيارة الرابط التالي: https://bit.ly/4j496sn.

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