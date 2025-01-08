الخليج اليوم .. السعودية تدين "الخريطة الإسرائيلية المزعومة"

الرياض - كتب موسى القحطاني - دانت السعودية ما نشرته حسابات رسمية تابعة للحكومة الإسرائيلية على منصات التواصل الاجتماعي لخرائط للمنطقة، تزعم أنها 'لإسرائيل التاريخية'، تضم أجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة، ومن الأردن ولبنان وسوريا.

وأعربت وزارة الخارجية السعودية عن "إدانة المملكة ورفضها لمزاعم الاحتلال الإسرائيلي وادعاءاته الباطلة حيال الخريطة المنشورة من قبل حسابات رسمية تابعة له، والتي تُظهر أجزاءً من دول عربية (الأردن، ولبنان، وسوريا) ضمن حدودها المزعومة"، على ما نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأكدت المملكة أن "مثل هذه الادعاءات المتطرفة تدلل على نوايا سلطات الاحتلال في تكريس احتلالها والاستمرار في الاعتداءات السافرة على سيادة الدول، وانتهاك القوانين والأعراف الدولية".

وفي السياق، جددت السعودية مطالبتها للمجتمع الدولي "للاضطلاع بدوره في وقف الانتهاكات الإسرائيلية ضد دول المنطقة وشعوبها، والتأكيد على ضرورة احترام سيادة الدول وحدودها، للحد من تفاقم أزمات المنطقة، وتقويض الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل وشامل".