شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : وزارة الدفاع الامريكية تكشف عن نتائج القصف الذي استهدف مواقع الحوثيين قبل قليل "بيان" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" أنها هاجمت،، ما قالت إنهما منشأتي تخزين أسلحة لجماعة الحوثي في اليمن.

وذكرت "سنتكوم"، في بيان عبر منصة إكس، أنها "نفذت في 8 يناير الجاري ضربات دقيقة متعددة ضد منشأتين تحت الأرض لتخزينالأسلحة التقليدية".

وادعت أن "الحوثيين استخدموا المنشأتين لشن هجمات ضد سفن حربية وأخرى تجارية تابعة للبحرية الأمريكية في جنوب البحر الأحمروخليج عدن".

ولم تحدد "سنتكوم" موقع المنشأتين اللتين استهدفتهما، ولم تصدر إفادة عن الحوثيين.

ومساء الاثنين، أعلنت جماعة الحوثي استهداف حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس هاري ترومان" شمالي البحر الأحمر، ومهاجمةأهداف وسط وجنوب إسرائيل، في 4 عمليات نفذت بصواريخ ومسيّرات.

و يهاجم الحوثيون منذ نوفمبر 2023 سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر بصواريخ وطائرات مسيّرة كما يهاجون أهدافافي إسرائيل.

وردا على هذه الهجمات، بدأت واشنطن ولندن منذ مطلع 2024، شن غارات جوية وهجمات صاروخية على "مواقع للحوثيين" باليمن.

وهو ما قابلته الجماعة بإعلان أنها باتت تعتبر السفن الأمريكية والبريطانية كافة ضمن أهدافها العسكرية، وتوسيع هجماتها إلى السفنالمارة بالبحر العربي والمحيط الهندي أو أي مكان تصله أسلحتها.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، تشن إسرائيل بدعم أمريكي حرب "إبادة جماعية" على غزة، أسفرت عن أكثر من 155 ألف قتيل وجريح فلسطينيين،معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارثالإنسانية بالعالم.