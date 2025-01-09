جوني منير للنشرة: موضوع إنتخاب جوزاف عون حُسم ومن المرجح أن يكون ميقاتي رئيس أول حكومة في العهد

أشار الكاتب والمحلل السياسي جوني منير، في تصريح لـ"النشرة"، إلى أن موضوع إنتخاب قائد الجيش العماد جوزاف عون رئيساً للجمهورية حُسم، بالرغم من أن الأمر قد لا يكون من الدورة الأولى.

ورداً على سؤال حول ما إذا كان الثنائي الشيعي قد حصل على ضمانات ما في هذا المجال، لفت إلى أن الموضوع قد يكون أكبر من ذلك، مرجحاً أن تكون الأمور مرتبطة بمسألة إعادة الأعمار.

أما بالنسبة إلى المسار الذي سيلي إنتخاب عون، أوضح منير أن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي سيكون رئيس أول حكومة في العهد الجديد بحسب المعطيات، كاشفاً أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري سبق أن طرح الأمر مع الفرنسيين خلال الحرب، موضحاً أن الفرنسيين عملوا على رفع الفيتو عن إسم ميقاتي.