علامة: موقفنا أمس كان واضحا ونحن مع التوافق ويهمنا ألا يشوب عملية انتخاب الرئيس أي علامة استفهام على موضوع الدستور

أشار عضو كتلة "التنمية والتحرير" فادي علامة، الى ان "موقفنا أمس كان واضحا ونحن مع التوافق ويهمنا ألا يشوب عملية انتخاب الرئيس أي علامة استفهام على موضوع الدستور وعدم احترامه واليوم موقفنا يترجم بصندوق الاقتراع".
ولفت الى أنه "يُهمّنا أن نرى سلطة اجرائية جديدة عبر تطبيق اتفاق وقف نار وتثبيت نقاط الحدود وموضوع التنقيب عن الغاز الذي توقّف من قبل نتيجة الضغوطات"، مشيرا الى انه "وصلتنا ضمانات لدى زيارة المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين ان اسرائيل ستلتزم بالاتفاق وسننتظر هذا الالتزام وهذا ما نطمح أن نراه مع السلطة الاجرائية الجديدة التي تعمل لمصلحة لبنان وليس لمكوّن معيّن".
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