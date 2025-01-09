مطر: لا تزال المفاوضات قائمة وهناك احتمال من اثنين لجلسة اليوم اما انتخاب قائد الجيش أو تأجيل الجلسة بعدم انتخابه

أشار النائب ايهاب مطر، في حديث تلفزيوني الى انه "لا أتصور أن تحصل مفاجئات اليوم ولا أتصور أن نرى رئيسا للجمهورية اليوم غير قائد الجيش العماد جوزيف عون والعمل ما زال حول تأمين الـ86 صوتا".

وأوضح مطر أنه "لا تزال المفاوضات قائمة وهناك احتمال من اثنين لجلسة اليوم اما انتخاب قائد الجيش أو تأجيل الجلسة بعدم انتخابه واللجوء الى بعض الوقت للتشاور".